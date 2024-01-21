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10 أطنان مساعدات لغزة على متن الطائرة الـ 42

1/21/2024 2:33:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت أمس الطائرة الإغاثية الـ 42 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة وعلى متنها 10 أطنان من المستلزمات الطبية والبطانيات.
وأكد مدير القطاع الإداري في جمعية الهلال الأحمر يوسف المعراج لـ «كونا» قبيل الإقلاع استمرار مساعدات الجمعية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتسيير الجسر الجوي دعما للأشقاء في غزة.
ولفت المعراج إلى الدور الكبير الذي تؤديه الكويت باعتبارها مركزا للعمل الإنساني في العالم ووقوفها إلى جانب الأشقاء في فلسطين لاسيما في قطاع غزة، مبينا ان المساعدات الإنسانية تأتي في إطار الدعم الكويتي الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق في الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا جراء العدوان الصهيوني المدمر على قطاع غزة. وأشار إلى أن طائرات الجسر الجوي الإغاثي الكويتي يرافقها متطوعون لتسليم المساعدات الإنسانية للهلال الأحمر المصري، معربا عن الأمل في أن تسهم تلك المساعدات في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، معربا عن الشكر لوزارتي الخارجية والدفاع الكويتيتين لحرصهما على التواصل الدائم وتوفير جميع احتياجات الشعب الفلسطيني.

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