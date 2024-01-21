وزير الدفاع لا مجاملة لمقصر غير قادر على العطاء ولا إهمال لمجتهد أظهر تفوقه في الأداء



نجاح أي عمل أساسه التعاون والتنسيق.. ومعيار الاستمرارية الاعتماد على الكفاءات من أبناء الوطن منتسبو «الدفاع» يحظون بدعم واهتمام كبيرين من القيادة السياسية.. والتوجيهات السامية خارطة طريق



أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف عن خالص شكره وعظيم امتنانه لمقام صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد، ولسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على ما منحوه إياه من ثقة غالية هي في حقيقتها تكليف وأمانة ومسؤولية عظيمة يسأل الله عز وجل أن يعينه على تحمل أعبائها والقيام بواجباتها على الوجه الذي يرضيه سبحانه.

جاء تصريح اليوسف خلال ترؤسه صباح أمس الأحد بمقر وزارة الدفاع اجتماعا ضم كبار قادة الجيش، أكد خلاله على أن منتسبي وزارة الدفاع يحظون بدعم واهتمام كبيرين من قبل القيادة السياسية، وهو الأمر الذي يوجب على الجميع العمل على ترجمة التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة، والواردة في النطق السامي لسموه بعد أدائه لليمين الدستورية، والتي دعا خلالها إلى بذل كل الجهود وتسخير مختلف الإمكانيات لتحقيق الاستحقاقات الوطنية التي تصب في صالح الوطن والمواطن، وتسهم في تصحيح المسار وإشاعة أجواء التفاؤل وبث روح الأمل وصولا للأهداف والتطلعات المنشودة، مضيفا أن وزارة الدفاع سوف تتخذ من توجيهات صاحب السمو الأمير منهج عمل وخارطة طريق نحو استكمال مسيرة الإصلاح والتطوير لقواتنا المسلحة، والنهوض بمستوى القدرة والكفاءة لعموم منتسبيها.

كما أوضح اليوسف أن نجاح أي عمل أساسه التعاون والتنسيق، ومعيار الاستمرارية فيه يكون بالاعتماد على الكفاءات من أبناء الوطن، فلا مجاملة فيه لمقصر غير قادر على العطاء، ولا إهمال لمجتهد أظهر تفوقه في الأداء، وعليه فإنني أدعو الجميع إلى توفير بيئة العمل الملائمة لمنتسبي الوزارة ودعم وتشجيع المبدعين والمتميزين منهم، ووضع مخافة الله عز وجل ومصلحة وطننا الحبيب نصب أعيننا، مع ضرورة الالتزام التام بتطبيق القانون، والوقوف بحزم تجاه أي تجاوزات أو مخالفات مالية أو إدارية، مع الحرص على الأخذ بجميع الملاحظات التي ترد من مختلف الجهات الرقابية بالدولة.

وفي ختام الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف على ثقته بمنتسبي وزارة الدفاع متطلعا معهم إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات للمؤسسة العسكرية، سائلا الله عز وجل أن يوفق الجميع للعمل لما فيه خير ورفعة وازدهار بلدنا الحبيب، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه وسدد على دروب الخير خطاه.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل ورئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م.د.غازي الشمري.