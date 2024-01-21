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470 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية مسجلا بالإدارة المعنية وإيقاف 7 تراخيص

1/21/2024 2:33:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، عن أن إجمالي أعداد مكاتب العمالة المنزلية المسجلة لدى الإدارة بلغ 450 مكتبا وفقا لإحصائية صادرة من إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية لشهر ديسمبر الماضي.
وأشارت الهيئة إلى أن الإدارة تلقت طلبات إلغاء 3 مكاتب، وأصدرت 12 ترخيص مزاولة مهنة وجددت 22 ترخيص مزاولة، وتم رفع الإيقاف عن 4 مكاتب، وسجلت 271 شكوى، وبلغ عدد المكاتب الموقوفة 7 مكاتب. تجدر الإشارة إلى أن إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية تنظم عمل مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية طبقا لقانون العمالة المنزلية الكويتي رقم 68 لسنة 2015 والقرار الوزاري رقم 22 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 2015 الخاص بالعمالة المنزلية، حيث اشترط القانون بداية إصدار ترخيص معتمد من الهيئة العامة للقوى العاملة لمزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية، ثم وضع القانون شروط الحصول على ترخيص المزاولة، كما أوضح القانون التزامات مكاتب وشركات الاستقدام تجاه أطراف تعاقد العمالة المنزلية.

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