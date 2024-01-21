السلمان تطوير العقود وآلية تأهيل وتصنيف المكاتب والدور الاستشارية لتنفيذ خطة التنمية

استمرار اللقاءات مع الطاقم الفني للوزارة للمساهمة في تسريع اتخاذ القرارات الفنية - الهندسية

هنأ رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان، الحكومة الجديدة على الثقة السامية لصاحب السمو الأمير، متمنيا لرئيسها سمو الشيخ د.محمد الصباح ولأعضاء الحكومة التوفيق والسداد.

وقال السلمان: ونحن نهنئ الحكومة الجديدة فإننا نأمل من وزيرة الأشغال د.نورة المشعان دعم التعاون القائم بين الجهاز الفني لوزارة الأشغال والاتحاد لتطوير العقود والمواصفات وآلية تأهيل وتصنيف المكاتب الهندسية والدور الاستشارية والعمل المشترك لتنفيذ برنامج خطة التمنية وتفعيل دور القطاع الخاص.

وأضاف: بناء على توجيهات الوزير السابق د.جاسم الاستاد بالتعاون المشترك لدراسة المقترحات المقدمة من الاتحاد تم عقد لقاء مع الطاقم الفني بوزارة الأشغال العامة عشية تشكيل الحكومة الجديدة ضم كلا من وكيل وزارة الأشغال بالإنابة م.عيد الرشيدي، والوكيل المساعد للرقابة والتدقيق م.أيمن الموسوي، ورئيس قسم الدراسات والاتفاقيات الاستشارية في إدارة الوثائق والعقود بقطاع الرقابة والتدقيق في الوزارة م.منال الضبيب، ورئيس الاتحاد، وعضوي مجلس الإدارة بالاتحاد م.جابر ابوالحسن وسعدون العيسى ومدير عام الاتحاد م.عقيل مراد.

وتابع: لمسنا دعما غير محدود لما طرحه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، ومنها تشكيل لجنة مشتركة لتصنيف وتأهيل المكاتب المحلية والأجنبية والتنسيق لتعديل اتفاقيات التصميم والإشراف للخدمات الاستشارية والتعاون لتأهيل وتدريب الكوادر الهندسية الكويتية والربط الإلكتروني بين الجهتين، وتصنيف المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية والأجنبية المسجلة لدى الاتحاد للعمل في مشاريع الوزارة والتعاون لتعديل قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016 ليتواكب مع طرح وترسية الخدمات الاستشارية ولمعالجة العيوب بالقانون الحالي ليتوافق مع المراجع الدولية، وتعديل اتفاقيات التصميم والإشراف للخدمات الاستشارية، وعمل لجنة لحل المنازعات داخل الوزارة، وتم أيضا عرض مبادرة الاتحاد لوضع حل لمشكلة إصلاح الطرق، واننا نمد يد العون للزملاء في «الأشغال» والوزارات الأخرى للتعاون لتنفيذ الخطط التنموية بالاعتماد على القطاع الخاص وإنهاء الكثير من الأمور العالقة التي تحتاج الى قرارات فنية سريعة وخاصة تلك المتعلقة بالعمل الاستشاري الهندسي.

وذكر: اننا في اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية نثمن عاليا دعم الوزراء والوكلاء والطاقم الفني بالوزارة لدراسة المقترحات متفقين لعقد لقاءات أخرى لوضع آليات تنفيذ هذه المواضيع.