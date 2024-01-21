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السكنية 33 مليونا إيرادات متوقعة لمشروع مدرسة خاصة ثنائية اللغة في جابر الأحمد

1/21/2024 2:33:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
وقّعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع المستثمر الفائز «الشركة المعتمدة لإدارة المشاريع» وثيقة الالتزام لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة ونقل الفرصة الاستثمارية J6-B لمدرسة خاصة في مدينة جابر الأحمد السكنية، بحضور مدير عام المؤسسة بالتكليف م.راشد العنزي.
وقال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف م.أنور الحليلة في تصريح صحافي على هامش التوقيع إن الفرصة الاستثمارية J6-B تقع على مساحة 8.891 مترا مربعا في المحور الخدمي بمدينة جابر الأحمد السكنية، لافتا الى انه سيجري تطويرها لتكون مدرسة خاصة ثنائية اللغة.
وأضاف: إن إجمالي الإيرادات المتوقعة للمؤسسة من المشروع تقدر بـ 33 مليون دينار خلال فترة الاستثمار البالغة 35 عاما.
وأشار الى ان الفرصة الاستثمارية تعتبر الأولى من نوعها، وستؤدي إلى استكمال وتعزيز الخدمات الموجودة في المدينة.

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