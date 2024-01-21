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وكلاء الكهرباء يجهزون ملفات قطاعاتهم لعرضها على الحجرف

1/21/2024 2:33:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
قالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن وكلاء القطاعات المساعدين يقومون حاليا بتجهيز ملفات لقطاعاتهم تتضمن تصورات وخطط كل قطاع والعراقيل التي تواجه مشاريعهم.
ولفتت المصادر إلى أن هذا الأمر بناء على طلب مكتب الوزير تمهيدا لعرضها على وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف.
وأوضحت المصادر أنه تم وضع جدول يتضمن موعدا لكل مسؤول قطاع لمناقشة المواضيع التي تخص قطاعه مع الوزير، مؤكدة أن «الوزارة تمر خلال هذه الفترة بمرحلة مفصلية في ظل المؤشرات التي تشير إلى وجود صعوبات ستواجهها الوزارة خلال صيفي 2025 و2026».
وقالت المصادر إن «الوزارة يمكن ان تواجه تحديات في تجاوز الصيف المقبل لعدم دخول مشاريع إنتاج كهرباء جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة»، لافتة إلى ان الوزارة لا يمكن أن تتجاوز المرحلة المقبلة إلا عن طريق إنشاء محطات طاقة شمسية بشكل سريع أو طرح مناقصات لإنشاء محطات تعمل بالغاز عن طريق الأمر المباشر، وذلك للاستفادة من عامل الوقت.

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