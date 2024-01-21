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وزير الخارجية الصندوق الكويتي الذراع اليمنى للسياسة الخارجية للكويت

1/21/2024 2:33:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالله اليحيا مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر وكل مديري القطاعات وكبار المسؤولين في الصندوق، وذلك للاطلاع على مستجدات الأعمال والمشاريع التنموية التي يقوم بها الصندوق والخطط الموضوعة تجاه دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والمشتركة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة.
وقد أثنى الوزير على الدور الذي يقدمه الصندوق في هذا الإطار، وتمنى أن يستمر الصندوق في عطائه الإنمائي كونه الذراع اليمنى للسياسة الخارجية لدولة الكويت.
من جانب آخر، تلقى الوزير عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا من وزير خارجية المملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في دولة الكويت، معربا عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله، والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك.
كما تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة د.حسين أمير عبداللهيان قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت، معربا عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

MENAFN21012024000130011022ID1107748467

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