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المحامي العام استعرض جهود الكويت في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة

1/21/2024 2:33:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ‏أسامة أبوالسعود
قام المحامي العام الأول رئيس اللجنة الوطنية المعنية بإعداد الرد على قوائم التقييم الذاتي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها المستشار بدر المسعد والوفد المرافق له الذي يضم كلا من رئيس قسم الاتفاقيات الدولية هاني السباعي، ويعقوب العجيل ـ باحث أول قانوني، بعقد اجتماع مشترك مع الأمانة العامة للأمم المتحدة المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك لمتابعة عملية استعراض الكويت نحو تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وذلك في مقر الأمم المتحدة في فيينا. ويأتي الاجتماع في إطار حرص اللجنة الوطنية على استكمال تقييم الكويت في تطبيق الاتفاقية على النحو المتقدم ووفق المعايير الدولية المعتبرة، حيث تم التأكيد على كل الخطوات الإجرائية ومن ضمنها الحرص على إنجاز جميع المراحل التي تضمن تقديم الكويت لتقريرها المتكامل وتذليل كل العقبات التي تواجه الآلية الخاصة بعملية التقييم سواء التقنية ضمن الموقع الإلكتروني المخصص لعملية الاستعراض، وآلية إعداد التقارير بمقتضى قرارات مؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية، وتحديث قوائم الخبراء ونقاط الاتصال للكويت ومتابعة آخر مستجدات عملية الاستعراض في مرحلتها الأولى والتي تخضع لها كافة الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها.

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