التجارة فريق لمتابعة السلع الرمضانية لضمان استقرار الأسعار

الوزارة انتهت من التنسيق مع «الجمارك» لتزويدها بكميات وأوزان الخضراوات قبل دخولها البلاد



عاطف رمضان

علمت «الأنباء» أن وزارة التجارة والصناعة ستصدر قرارا إداريا اليوم أو غدا لتشكيل لجنة لمدة شهرين تضم فريقا متخصصا من قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وذلك لمتابعة السلع الرمضانية بمختلف أنواعها في الأسواق المحلية في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية ومحلات بيع اللحوم والدواجن والمطاحن والتمور والسلع الغذائية التي يكثر الإقبال على شرائها من قبل المستهلكين قبل وخلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت المصادر أن هذه اللجنة عادة يتم تشكيلها بشكل سنوي بالتزامن مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، كخطوة استباقية من قبل الوزارة لمسح ومتابعة الأسعار والمواد الغذائية خلال هذه الفترة من السنة بهدف أن يكون هناك استقرار في الأسعار.

ولفتت المصادر إلى أن الفريق من ضمن اختصاصاته أخذ تعهدات من مسؤولي منافذ البيع والمحلات بعدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر أو مصطنع يخالف القانون، وذلك لتثبيت الأسعار.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة لديها برنامج يحتوي على أسعار العديد من السلع لمنتجات ولدى المفتشين فواتير تتم مطابقتها ومعاينتها، وفي حال وجود ارتفاع مصطنع للأسعار فمن خلال التنسيق مع إدارة الرقابة بالوزارة يتم إعداد محضر ضبط وتحويل الشركة أو الجهة المخالفة إلى النيابة التجارية.

من جهة أخرى، كشفت المصادر عن الانتهاء من التنسيق بين «التجارة» و«الجمارك» لتزويد الأخيرة بمفتشي الوزارة ببوليصة الشحن الخاصة بالشركات التي تستورد الخضراوات والفاكهة ويتم إدخالها شبرة الخضار في كبد بشكل يومي، وذلك بهدف حصر الخضراوات والفاكهة التي تدخل البلاد لمعرفة أوزانها وكمياتها من خلال ربط «التجارة» مع الإدارة العامة للجمارك.

وكشفت المصادر عن أن «الجمارك» بصدد نشر تعميم بذلك يقضي بتزويد مفتشي التجارة بهذه المعلومات من باب تعاون الجهات الحكومية لتوفير تلك المنتجات الغذائية لتكون هناك دقة في معرفة الكميات بما ينعكس إيجابا لتوفير هذه المنتجات التي تكون ضمن المخزون الاستراتيجي للدولة.

وكانت «التجارة» عقدت اجتماعا مع جهات معنية مؤخرا لتزويد مفتشيها التجاريين بصورة من بوليصة الشحن من الشركات المستوردة بالشحنات من الخضار والفاكهة يوميا.