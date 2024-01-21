الشؤون إعادة صرف بدل الشاشة للمستحقين بكل القطاعات والانتهاء من التقييم السنوي للموظفين

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
علمت «الأنباء» من مصادر خاصة في وزارة الشؤون، أن الوزارة بعد الانتهاء من دراسة مستحقي البدلات المالية من العاملين بجميع قطاعات الوزارة وفقا للأنظمة والضوابط المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية، قررت إعادة صرف بدل الشاشة لجميع المستحقين بكل الإدارات التي تتعامل مع المراجعين، وفي جميع قطاعات الوزارة، والتي كانت قد خصمت من رواتبهم الشهر الماضي. وأكدت المصادر حرص الوزارة على العمل وفق القوانين والالتزام بالأنظمة التي يحددها ديوان الخدمة المدنية وإعطاء الموظفين حقوقهم المستحقة.
على صعيد آخر، علمت «الأنباء» أن جميع الإدارات بكل القطاعات شارفت على الانتهاء من التقييم السنوي للموظفين.
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