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الشؤون إعادة صرف بدل الشاشة للمستحقين بكل القطاعات والانتهاء من التقييم السنوي للموظفين

1/21/2024 2:33:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
علمت «الأنباء» من مصادر خاصة في وزارة الشؤون، أن الوزارة بعد الانتهاء من دراسة مستحقي البدلات المالية من العاملين بجميع قطاعات الوزارة وفقا للأنظمة والضوابط المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية، قررت إعادة صرف بدل الشاشة لجميع المستحقين بكل الإدارات التي تتعامل مع المراجعين، وفي جميع قطاعات الوزارة، والتي كانت قد خصمت من رواتبهم الشهر الماضي. وأكدت المصادر حرص الوزارة على العمل وفق القوانين والالتزام بالأنظمة التي يحددها ديوان الخدمة المدنية وإعطاء الموظفين حقوقهم المستحقة.
على صعيد آخر، علمت «الأنباء» أن جميع الإدارات بكل القطاعات شارفت على الانتهاء من التقييم السنوي للموظفين.

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