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الداخلية تطلق خدمتي حركة الدخول والخروج والاستعلام عن المديونيات قبل السفر عبر سهل

1/21/2024 2:33:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خدمتين جديدتين عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل».
وقالت الوزارة في بيان لها أن الخدمة الأولى هي إصدار تقرير بحركة الدخول والخروج والخاصة بقطاع أمن المنافذ، وذلك لحاجة المواطنين لمثل هذه الشهادة عند التقدم لإنجاز بعض الخدمات الحكومية، وتنوه وزارة الداخلية في حال طلب حركات دخول وخروج بتواريخ معينة يتوجب على المستخدم مراجعة الإدارة المركزية لإجراءات الدخول والخروج.
الثانية خدمة الاستعلام عن المديونيات المستحقة قبل السفر، وذلك لمعرفة المبالغ المالية قبل التوجه للمطار للإخوة المقيمين.
وأكدت الوزارة انها مستمرة في إطلاق الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق سهل الحكومي تواكبا مع ما تشهده قطاعات المؤسسة الأمنية من نقلة تقنية وتكنولوجية لتوفير الوقت والجهد على المراجعين.

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