الداخلية تطلق خدمتي حركة الدخول والخروج والاستعلام عن المديونيات قبل السفر عبر سهل

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خدمتين جديدتين عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل».
وقالت الوزارة في بيان لها أن الخدمة الأولى هي إصدار تقرير بحركة الدخول والخروج والخاصة بقطاع أمن المنافذ، وذلك لحاجة المواطنين لمثل هذه الشهادة عند التقدم لإنجاز بعض الخدمات الحكومية، وتنوه وزارة الداخلية في حال طلب حركات دخول وخروج بتواريخ معينة يتوجب على المستخدم مراجعة الإدارة المركزية لإجراءات الدخول والخروج.
الثانية خدمة الاستعلام عن المديونيات المستحقة قبل السفر، وذلك لمعرفة المبالغ المالية قبل التوجه للمطار للإخوة المقيمين.
وأكدت الوزارة انها مستمرة في إطلاق الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق سهل الحكومي تواكبا مع ما تشهده قطاعات المؤسسة الأمنية من نقلة تقنية وتكنولوجية لتوفير الوقت والجهد على المراجعين.
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