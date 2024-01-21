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الرئيس المصري: لن نسمح بأي تهديد يمس الصومال وأمنه

1/21/2024 2:28:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 1 (كونا)-- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد إن بلاده لن تسمح بأي تهديد يمس الصومال وأمنه معلنا رفض بلاده لأي اتفاق يهدد هذا البلد وسيادته على أراضيه.
وأكد الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود رفض مصر الاتفاق الذي تم توقيعه أخيرا بين ما يسمى (أرض الصومال) وإثيوبيا والذي يتيح لإثيوبيا الاستحواذ على ميناء في البحر الأحمر مشددا على أن هذا الاتفاق "غير مقبول".
وأضاف السيسي "أن مصر لن تسمح بتهديد الأشقاء إذا طلبوا منها التدخل" مؤكدا أن بلاده "لا تتدخل في شؤون الدول بل تسعى للتعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير".
وأوضح أن حديثه "لا يعتبر تهديدا لأحد ولكن لكي يفهم الجميع أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد أو المساس بالصومال" مضيفا "لا يحاول أحد أن يجرب مصر أو يهدد أشقاءها بخاصة لو طلبوا منا الوقوف معهم".
وشدد على أن بلاده لا تهدف إلا للبناء والتنمية والتعمير وأن مصر تقف إلى جانب الصومال من أجل البناء والتنمية والتعمير.
وأكد مجددا دعم بلاده للصومال ورفضها التدخل في شؤونه الداخلية أو المساس بسيادته وكذلك دعمه في حربه على "الإرهاب" مضيفا "أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد له".
وأشار في هذا الإطار إلى بيان مصر والذي تم تسجيله في أعقاب توقيع هذا الاتفاق.
ووجه السيسي رسالة لإثيوبيا مفادها "أنه يمكن الاستفادة من الموانئ الموجودة بالصومال وهو أمر متاح رافضا محاولة القفز على أي أرض حتى تستطيع السيطرة عليها" لافتا إلى أنه تناول موضوع الاتفاق خلال مباحثاته مع الرئيس الصومالي.
وقال إن "الصومال دولة عربية وعضو في جامعة الدول العربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة في الدفاع المشترك عن أي تهديد تتعرض له" داعيا جميع الدول إلى التعاون وإيجاد لغة للحوار بعيدا عن التهديد أو المساس بأمن واستقلال الدول.
من جانبه أكد الرئيس الصومالي أن بلاده لن تسمح لأي دولة بالاستيلاء على أراضيها سواء إثيوبيا أو أي دولة أخرى وقال "رسالتنا للشركاء الدوليين أن الشراكة بين مصر والصومال في كل المجالات لا تهدد أي بلد أخر".
وثمن الرئيس الصومالي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي الدعم الفوري من مصر لبلاده عبر الإدانة والتصدي لمحاولة إثيوبيا "غير القانونية" تقويض سيادة وسلامة الأراضي الصومالية.
وأشار الى دعوة جميع الشركاء الدوليين والإقليميين إثيوبيا الى الالتزام بالقانون الدولي واحترام سلامة اراضي الصومال وسيادتها.
وشدد الرئيس الصومالي على أن البحر الأحمر جزء أساسي من التجارة العالمية وأمنه يهم جميع الدول ويقدم فرصا حالية ومستقبلية لجميع البلدان خاصة لدول الجوار المطلة عليه وكذلك الخليج العربي.
وأكد أن مصر حليف تاريخي ودولة شقيقة وصديقة للصومال داعيا إلى المزيد من التعاون القائم على الاحترام والمنافع المشتركة بين البلدين.
وقال إنه ناقش مع الرئيس السيسي تعزيز العلاقات بين البلدين مبديا رغبة بلاده القوية للعمل مع مصر لتعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية لاسيما في هذا الوقت من حالة عدم اليقين الجيوسياسية والفوضى في النظام العالمي. (النهاية)

ا س م / م م ج




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