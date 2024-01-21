الرئيس المصري: لن نسمح بأي تهديد يمس الصومال وأمنه

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 1 (كونا)-- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد إن بلاده لن تسمح بأي تهديد يمس الصومال وأمنه معلنا رفض بلاده لأي اتفاق يهدد هذا البلد وسيادته على أراضيه.
وأكد الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود رفض مصر الاتفاق الذي تم توقيعه أخيرا بين ما يسمى (أرض الصومال) وإثيوبيا والذي يتيح لإثيوبيا الاستحواذ على ميناء في البحر الأحمر مشددا على أن هذا الاتفاق "غير مقبول".
وأضاف السيسي "أن مصر لن تسمح بتهديد الأشقاء إذا طلبوا منها التدخل" مؤكدا أن بلاده "لا تتدخل في شؤون الدول بل تسعى للتعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير".
وأوضح أن حديثه "لا يعتبر تهديدا لأحد ولكن لكي يفهم الجميع أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد أو المساس بالصومال" مضيفا "لا يحاول أحد أن يجرب مصر أو يهدد أشقاءها بخاصة لو طلبوا منا الوقوف معهم".
وشدد على أن بلاده لا تهدف إلا للبناء والتنمية والتعمير وأن مصر تقف إلى جانب الصومال من أجل البناء والتنمية والتعمير.
وأكد مجددا دعم بلاده للصومال ورفضها التدخل في شؤونه الداخلية أو المساس بسيادته وكذلك دعمه في حربه على "الإرهاب" مضيفا "أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد له".
وأشار في هذا الإطار إلى بيان مصر والذي تم تسجيله في أعقاب توقيع هذا الاتفاق.
ووجه السيسي رسالة لإثيوبيا مفادها "أنه يمكن الاستفادة من الموانئ الموجودة بالصومال وهو أمر متاح رافضا محاولة القفز على أي أرض حتى تستطيع السيطرة عليها" لافتا إلى أنه تناول موضوع الاتفاق خلال مباحثاته مع الرئيس الصومالي.
وقال إن "الصومال دولة عربية وعضو في جامعة الدول العربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة في الدفاع المشترك عن أي تهديد تتعرض له" داعيا جميع الدول إلى التعاون وإيجاد لغة للحوار بعيدا عن التهديد أو المساس بأمن واستقلال الدول.
من جانبه أكد الرئيس الصومالي أن بلاده لن تسمح لأي دولة بالاستيلاء على أراضيها سواء إثيوبيا أو أي دولة أخرى وقال "رسالتنا للشركاء الدوليين أن الشراكة بين مصر والصومال في كل المجالات لا تهدد أي بلد أخر".
وثمن الرئيس الصومالي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي الدعم الفوري من مصر لبلاده عبر الإدانة والتصدي لمحاولة إثيوبيا "غير القانونية" تقويض سيادة وسلامة الأراضي الصومالية.
وأشار الى دعوة جميع الشركاء الدوليين والإقليميين إثيوبيا الى الالتزام بالقانون الدولي واحترام سلامة اراضي الصومال وسيادتها.
وشدد الرئيس الصومالي على أن البحر الأحمر جزء أساسي من التجارة العالمية وأمنه يهم جميع الدول ويقدم فرصا حالية ومستقبلية لجميع البلدان خاصة لدول الجوار المطلة عليه وكذلك الخليج العربي.
وأكد أن مصر حليف تاريخي ودولة شقيقة وصديقة للصومال داعيا إلى المزيد من التعاون القائم على الاحترام والمنافع المشتركة بين البلدين.
وقال إنه ناقش مع الرئيس السيسي تعزيز العلاقات بين البلدين مبديا رغبة بلاده القوية للعمل مع مصر لتعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية لاسيما في هذا الوقت من حالة عدم اليقين الجيوسياسية والفوضى في النظام العالمي. (النهاية)
ا س م / م م ج
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