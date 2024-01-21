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منتخب عمان يتعادل سلبيا مع نظيره التايلاندي في كأس آسيا بقطر

1/21/2024 2:28:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 21 - 1 (كونا) –- تعادل منتخب عمان مع نظيره التايلاندي من دون أهداف في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
وانتهى الشوط الأول من المباراة التي استضافها استاد (عبدالله بن خليفة) بتعادل الفريقين دون أهداف وفي الشوط الثاني استمر التعادل لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ليتقاسما نقاط المباراة في المجموعة التي تضم أيضا السعودية وقيرغيزستان.
وتتصدر تايلاند المجموعة مؤقتا بأربع نقاط تليها السعودية بثلاث نقاط ومن ثم عمان بنقطة واحدة وقيرغيزستان دون نقاط.
ويلعب بعد هذه المباراة منتخبا السعودية وقيرغيزستان في إطار المجموعة نفسها.
يذكر أن بطولة أمم آسيا لكرة القدم انطلقت في عام 1956 في هونغ كونغ ويعد منتخب اليابان البطل التاريخي لها بأربعة ألقاب يليه بالمركز الثاني السعودية وإيران بثلاثة ألقاب ومن ثم كوريا الجنوبية بلقبين اثنين ويعتبر المنتخب الكويتي أول فريق عربي آسيوي يحرز اللقب عام 1980 عندما استضاف البطولة.
وانطلقت بطولة كأس آسيا لكرة القدم (قطر 2023) في 12 يناير الجاري وتستمر منافساتها لغاية العاشر من فبراير المقبل. (النهاية)

س س س / م ع ح ع




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