منتخب عمان يتعادل سلبيا مع نظيره التايلاندي في كأس آسيا بقطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 21 - 1 (كونا) –- تعادل منتخب عمان مع نظيره التايلاندي من دون أهداف في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
وانتهى الشوط الأول من المباراة التي استضافها استاد (عبدالله بن خليفة) بتعادل الفريقين دون أهداف وفي الشوط الثاني استمر التعادل لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ليتقاسما نقاط المباراة في المجموعة التي تضم أيضا السعودية وقيرغيزستان.
وتتصدر تايلاند المجموعة مؤقتا بأربع نقاط تليها السعودية بثلاث نقاط ومن ثم عمان بنقطة واحدة وقيرغيزستان دون نقاط.
ويلعب بعد هذه المباراة منتخبا السعودية وقيرغيزستان في إطار المجموعة نفسها.
يذكر أن بطولة أمم آسيا لكرة القدم انطلقت في عام 1956 في هونغ كونغ ويعد منتخب اليابان البطل التاريخي لها بأربعة ألقاب يليه بالمركز الثاني السعودية وإيران بثلاثة ألقاب ومن ثم كوريا الجنوبية بلقبين اثنين ويعتبر المنتخب الكويتي أول فريق عربي آسيوي يحرز اللقب عام 1980 عندما استضاف البطولة.
وانطلقت بطولة كأس آسيا لكرة القدم (قطر 2023) في 12 يناير الجاري وتستمر منافساتها لغاية العاشر من فبراير المقبل. (النهاية)
س س س / م ع ح ع
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