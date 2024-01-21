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منتخب المغرب يتعادل مع الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم

1/21/2024 2:28:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 21 - 1 (كونا) -- تعادل منتخب المغرب مع نظيره الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد على ملعب (لاورينت بوكو) ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار.
وسجل المدافع أشرف حكيمي هدف المنتخب المغربي في الدقيقة السادسة من الشوط الأول فيما أحرز هدف التعادل للكونغو الديمقراطية لاعب الوسط سيلاس وامانغيتوكا في الدقيقة 77 بعد أن أهدر المهاجم سيدريك باكامبو ركلة جزاء للكونغو في الدقيقة 42.
وبهذه النتيجة يصبح رصيد المنتخب المغربي أربع نقاط تصدر بها المجموعة السادسة يليه بالمركز الثاني منتخب الكونغو الديمقراطية بنقطتين ثم زامبيا بنقطة واحدة وتنزانيا دون رصيد من النقاط واللتان ستلتقيان في وقت لاحق اليوم.
كما سيلتقي اليوم أيضا منتخب جنوب إفريقيا مع منتخب ناميبيا ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة التي تضم تونس ومالي.
ويعد المنتخب المصري الأكثر تتويجا بلقب بطولة أمم إفريقيا حيث فاز سبع مرات بالبطولة التي انطلقت في عام 1957 بالسودان يليه المنتخب الكاميروني بخمسة ألقاب وغانا بأربعة ثم نيجيريا بثلاثة ألقاب. (النهاية)

م ر ي / ر س




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