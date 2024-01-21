منتخب المغرب يتعادل مع الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 21 - 1 (كونا) -- تعادل منتخب المغرب مع نظيره الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد على ملعب (لاورينت بوكو) ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار.
وسجل المدافع أشرف حكيمي هدف المنتخب المغربي في الدقيقة السادسة من الشوط الأول فيما أحرز هدف التعادل للكونغو الديمقراطية لاعب الوسط سيلاس وامانغيتوكا في الدقيقة 77 بعد أن أهدر المهاجم سيدريك باكامبو ركلة جزاء للكونغو في الدقيقة 42.
وبهذه النتيجة يصبح رصيد المنتخب المغربي أربع نقاط تصدر بها المجموعة السادسة يليه بالمركز الثاني منتخب الكونغو الديمقراطية بنقطتين ثم زامبيا بنقطة واحدة وتنزانيا دون رصيد من النقاط واللتان ستلتقيان في وقت لاحق اليوم.
كما سيلتقي اليوم أيضا منتخب جنوب إفريقيا مع منتخب ناميبيا ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة التي تضم تونس ومالي.
ويعد المنتخب المصري الأكثر تتويجا بلقب بطولة أمم إفريقيا حيث فاز سبع مرات بالبطولة التي انطلقت في عام 1957 بالسودان يليه المنتخب الكاميروني بخمسة ألقاب وغانا بأربعة ثم نيجيريا بثلاثة ألقاب. (النهاية)
م ر ي / ر س
MENAFN21012024000071011013ID1107748429
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.