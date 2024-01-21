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(ريال مدريد) يهزم (ألمريا) بثلاثة أهداف لهدفين ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

1/21/2024 2:28:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 21 - 1 (كونا) -- استعاد (ريال مدريد) صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما اختطف الفوز من ضيفه (ألمريا) بثلاثة أهداف لهدفين اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 21 من المسابقة.
وتقدم (ألمريا) بهدف من لارجي رامازاني في الدقيقة الأولى ثم أضاف إدجار غونزاليس الهدف الثاني في الدقيقة 43 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (سانتياغو برنابيو).
وانتفض (ريال مدريد) في الشوط الثاني حيث سجل البريطاني جود بيلينغهام الهدف الأول في الدقيقة 59 فيما سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف التعادل في الدقيقة 67 ثم توج كارفاخال الريمونتادا بهدف ثالث في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.
وحصد (ريال مدريد) النقاط الثلاث للمباراة رافعا رصيده إلى 51 نقطة ليستعيد الصدارة بفارق نقطتين أمام الوصيف (جيرونا) فيما تجمد رصيد (ألمريا) عند ست نقاط في ذيل الترتيب العام للمسابقة.
وفي مباريات أخرى في الجولة نفسها يلعب (برشلونة) الرابع في الترتيب ضد (بيتيس) التاسع ويستضيف الوصيف (جيرونا) منافسه (إشبيلية) صاحب المركز 17 في وقت لاحق الليلة فيما يختتم (أتلتيكو مدريد) الخامس في الترتيب منافساتها بمواجهة (غرناطة) في المركز 19 غدا الاثنين. (النهاية)

ه ن د / م م ج



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