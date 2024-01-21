(ريال مدريد) يهزم (ألمريا) بثلاثة أهداف لهدفين ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 21 - 1 (كونا) -- استعاد (ريال مدريد) صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما اختطف الفوز من ضيفه (ألمريا) بثلاثة أهداف لهدفين اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 21 من المسابقة.
وتقدم (ألمريا) بهدف من لارجي رامازاني في الدقيقة الأولى ثم أضاف إدجار غونزاليس الهدف الثاني في الدقيقة 43 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (سانتياغو برنابيو).
وانتفض (ريال مدريد) في الشوط الثاني حيث سجل البريطاني جود بيلينغهام الهدف الأول في الدقيقة 59 فيما سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف التعادل في الدقيقة 67 ثم توج كارفاخال الريمونتادا بهدف ثالث في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.
وحصد (ريال مدريد) النقاط الثلاث للمباراة رافعا رصيده إلى 51 نقطة ليستعيد الصدارة بفارق نقطتين أمام الوصيف (جيرونا) فيما تجمد رصيد (ألمريا) عند ست نقاط في ذيل الترتيب العام للمسابقة.
وفي مباريات أخرى في الجولة نفسها يلعب (برشلونة) الرابع في الترتيب ضد (بيتيس) التاسع ويستضيف الوصيف (جيرونا) منافسه (إشبيلية) صاحب المركز 17 في وقت لاحق الليلة فيما يختتم (أتلتيكو مدريد) الخامس في الترتيب منافساتها بمواجهة (غرناطة) في المركز 19 غدا الاثنين. (النهاية)
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