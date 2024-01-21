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(الرئاسي) اليمني يرحب بإعادة واشنطن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية ويتطلع لتنفيذ قرارات حظر الأسلحة

1/21/2024 2:28:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 21 – 1 (كونا) -- رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الأحد بقرار وزارة الخارجية الأمريكية إعادة تصنيف ميليشيات الحوثي "منظمة إرهابية عالمية" متطلعا إلى مزيد من العقوبات ضدها والتنفيذ الجماعي لقرارات الشرعية الدولية بشأن حظر الاسلحة "كأفضل خيار سلمي لجلب السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب اليمني".
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده المجلس الرئاسي للاطلاع على تقديرات المواقف من الهجمات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية وعسكرة المياه الإقليمية ومضاعفة الأعباء الاقتصادية وتكاليف التأمين والشحن البحري والسلع الأساسية والإضرار بالسيادة الوطنية ومصالح الشعب اليمني.
وأكد أهمية "فرض مزيد من العقوبات ضد الميليشيات المارقة" مشيدا بوحدة المجتمع الدولي إزاء الملف اليمني وموقفه الموحد ضد التهديدات الخطيرة لحرية التجارة العالمية.
وأعرب المجلس عن تطلعه لدعم دولي لتعزيز "قدرات الحكومة الشرعية وقوات خفر السواحل اليمنية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الهادف لحماية المياه الإقليمية ومكافحة إرهاب المليشيات الحوثية وتنظيمي (القاعدة) و(داعش)".
وحذر ميليشيات الحوثي من مغبة "تصعيدها الحربي على مختلف الجبهات ومواصلة استثمار القضية الفلسطينية العادلة وسردياتها المضللة لحشد المزيد من المواطنين المغرر بهم لمهاجمة الأعيان المدنية ومواقع القوات الحكومية في مختلف الجبهات ونسف كافة الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني".
وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء الماضي عن إعادة إدراج جماعة الحوثيين على لائحة "الإرهاب العالمي" لهجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن على أن يبدأ سريان مفعول هذا التصنيف بعد 30 يوما من هذا التاريخ لكنها قالت إنها ستعيد تقييم هذا التصنيف إذا أوقفت الميليشيا هجماتها. (النهاية)

س ن ص / م م ج




MENAFN21012024000071011013ID1107748427

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