مقتل شخص بغارة جوية لجيش الاحتلال على جنوبي لبنان والمقاومة تستهدف مواقعه بفلسطين المحتلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 21 - 1 (كونا) –- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الأحد إن شخصا قتل وأصيب آخرون بغارة جوية نفذتها الطائرات التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي على بلدة (كفرا) جنوبي لبنان وإن "المقاومة" استهدفت مواقع لجيش الاحتلال في فلسطين المحتلة.
وذكرت الوكالة في بيان أن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال استهدفت بالصواريخ سيارة رباعية الدفع بالقرب من حاجز الجيش اللبناني في بلدة (كفرا) ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين موضحة أن الصواريخ دمرت السيارة المستهدفة وأحرقت سيارة أخرى كانت بقربها.
وأضافت الوكالة في بيان منفصل أن الطائرات الحربية لجيش الاحتلال نفذت غارات عنيفة على بلدة (مركبا) ودمرت خمسة منازل من دون وقوع إصابات كما أغارت على بلدة (طلوسة) وعلى أطراف بلدة (رميش) في القطاع الأوسط.
وبينت أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقنابل الفوسفورية أطراف بلدتي (الجبين) و(شحين) وقصفت بالقذائف سهل (مرجعيون) وأطراف بلدات (عيتا الشعب) و(عيترون) و(مارون الراس) و(يارون) و(ميس الجبل) و(طيرحرفا) و(رامية) و(بيت ليف).
على صعيد متصل نقلت الوكالة بيانا عن "المقاومة" نعت فيه أحد عناصرها الذي قتل في الغارات الجوية التي نفذتها طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي.
وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت مركز الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة (كفركلا) ما أدى إلى تضرر وتعطل سيارات الإسعاف.
ونقلت الوكالة عن "المقاومة" قولها في بيان منفصل إن عناصرها استهدفوا (ثكنة برانيت) التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.
وذكرت أن "المقاومة" استهدفت أيضا موقعا لجيش الاحتلال في (حدب البستان) بصاروخ (بركان) وموقع (رويسة القرن) في (مزارع شبعا) اللبنانية المحتلة بالقذائف الصاروخية وحققت فيهما إصابات مباشرة.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)
ك ب ش / م ع ح ع
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