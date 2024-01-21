Sunday, 21 January 2024 11:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل شخص بغارة جوية لجيش الاحتلال على جنوبي لبنان والمقاومة تستهدف مواقعه بفلسطين المحتلة

1/21/2024 2:28:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 21 - 1 (كونا) –- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الأحد إن شخصا قتل وأصيب آخرون بغارة جوية نفذتها الطائرات التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي على بلدة (كفرا) جنوبي لبنان وإن "المقاومة" استهدفت مواقع لجيش الاحتلال في فلسطين المحتلة.
وذكرت الوكالة في بيان أن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال استهدفت بالصواريخ سيارة رباعية الدفع بالقرب من حاجز الجيش اللبناني في بلدة (كفرا) ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين موضحة أن الصواريخ دمرت السيارة المستهدفة وأحرقت سيارة أخرى كانت بقربها.
وأضافت الوكالة في بيان منفصل أن الطائرات الحربية لجيش الاحتلال نفذت غارات عنيفة على بلدة (مركبا) ودمرت خمسة منازل من دون وقوع إصابات كما أغارت على بلدة (طلوسة) وعلى أطراف بلدة (رميش) في القطاع الأوسط.
وبينت أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقنابل الفوسفورية أطراف بلدتي (الجبين) و(شحين) وقصفت بالقذائف سهل (مرجعيون) وأطراف بلدات (عيتا الشعب) و(عيترون) و(مارون الراس) و(يارون) و(ميس الجبل) و(طيرحرفا) و(رامية) و(بيت ليف).
على صعيد متصل نقلت الوكالة بيانا عن "المقاومة" نعت فيه أحد عناصرها الذي قتل في الغارات الجوية التي نفذتها طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي.
وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت مركز الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة (كفركلا) ما أدى إلى تضرر وتعطل سيارات الإسعاف.
ونقلت الوكالة عن "المقاومة" قولها في بيان منفصل إن عناصرها استهدفوا ‏‏‌‏‌(ثكنة برانيت) التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.
وذكرت أن "المقاومة" استهدفت أيضا موقعا لجيش الاحتلال في (حدب البستان) بصاروخ (بركان) وموقع (رويسة القرن) في (مزارع شبعا) اللبنانية المحتلة بالقذائف الصاروخية وحققت فيهما إصابات مباشرة.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)

ك ب ش / م ع ح ع




MENAFN21012024000071011013ID1107748426

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث