(ليفربول) يتجاوز (بورنموث) برباعية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 21 - 1 (كونا) -- عزز نادي (ليفربول) صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه برباعية نظيفة على مضيفه (بورنموث) في مباراة الجولة ال21 من البطولة والتي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب (فيتاليتي).
وبعد شوط اول دون اهداف نجح مهاجم (ليفربول) الاوروغوياني داروين نونيز في هز شباك اصحاب الارض بعد مضي اربع دقائق فقط من إطلاق الحكم الإنجليزي اندرو مايدلي صافرة بداية الشوط الثاني.
وفي الدقيقة ال70 تمكن البرتغالي ديوغو جوتا من مضاعفة النتيجة للضيوف قبل ان يضيف بنفسه الهدف الثالث في الدقيقة ال79.
وعاد نونيز مرة اخرى ليوقع الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ومعه ثلاث نقاط ثمينة عززت صدارة (ليفربول) للدوري بمجموع 48 نقطة وبفارق خمس نقاط عن ملاحقيه (مانشستر سيتي) و(أرسنال) و (استون فيلا).
وفي المقابل تجمد رصيد (بورنموث) عند النقطة 25 والمركز ال12 في جدول الترتيب. (النهاية)
م ر ن / ر س
MENAFN21012024000071011013ID1107748425
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.