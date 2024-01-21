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(ليفربول) يتجاوز (بورنموث) برباعية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز

1/21/2024 2:28:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 21 - 1 (كونا) -- عزز نادي (ليفربول) صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه برباعية نظيفة على مضيفه (بورنموث) في مباراة الجولة ال21 من البطولة والتي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب (فيتاليتي).
وبعد شوط اول دون اهداف نجح مهاجم (ليفربول) الاوروغوياني داروين نونيز في هز شباك اصحاب الارض بعد مضي اربع دقائق فقط من إطلاق الحكم الإنجليزي اندرو مايدلي صافرة بداية الشوط الثاني.
وفي الدقيقة ال70 تمكن البرتغالي ديوغو جوتا من مضاعفة النتيجة للضيوف قبل ان يضيف بنفسه الهدف الثالث في الدقيقة ال79.
وعاد نونيز مرة اخرى ليوقع الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ومعه ثلاث نقاط ثمينة عززت صدارة (ليفربول) للدوري بمجموع 48 نقطة وبفارق خمس نقاط عن ملاحقيه (مانشستر سيتي) و(أرسنال) و (استون فيلا).
وفي المقابل تجمد رصيد (بورنموث) عند النقطة 25 والمركز ال12 في جدول الترتيب. (النهاية)

م ر ن / ر س



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