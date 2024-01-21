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الدوري الألماني.. (بايرن ميونيخ) يخسر أمام (فيردر بريمن)

1/21/2024 2:28:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 21 - 1 (كونا) -- خسر حامل اللقب (بايرن ميونيخ) أمام (فيردر بريمن) اليوم الأحد بنتيجة هدف مقابل لا شيء ضمن منافسات المرحلة ال 18 من الدوري الألماني (بونسدسليغا).
وجاء الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة ال 59 من الشوط الثاني عبر ميتشل فايسر.
وحقق فريق (اوغسبورغ) اليوم فوزا على (بوروسيا مونشنغلادباخ) بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.
وفاز فريق (بوروسيا دورتموند) أمس السبت على (كولونيا) بنتيجة أربعة أهداف دون رد كما فاز (فرايبورغ) على (هوفنهايم) بثلاثة أهداف لهدفين فيما فاز (بوخوم) على (شتوتغارت) بهدف دون رد وتعادل (هايدنهايم) مع (فولفسبورغ) بهدف لمثله وذلك ضمن المرحلة ذاتها.
وتعادل (دارمشتات) مع (فرانكفورت) بهدفين لكل منهما وخسر فريق (لايبتسيغ) من (باير ليفركوزن) بنتيجة (2-3).
وفي مستهل المرحلة تأجلت مباراة (ماينتس) و(أونيون برلين) بسبب كثافة الثلوج.
ووفق هذه النتائج يبقى (ليفركوزن) في الصدارة ب 48 نقطة متقدما على (بايرن) بفارق 7 نقاط ويليهما (شتوتغارت) في المركز الثالث ويأتي (لايبتسيغ) و(دورتموند) في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
وفي النصف الثاني من قائمة الترتيب يحتل (أوغسبورغ) المركز العاشر يليه كل من (فولفسبورغ) و(بوروسيا مونشنغلادباخ) في المركزين الحادي عشر والثاني عشر فيما تقبع فرق (ماينتس) و(كولونيا) و(دارمشتات) في المراكز الثلاثة الأخيرة. (النهاية)

ع ن ج / م ع ح ع




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