الدوري الألماني.. (بايرن ميونيخ) يخسر أمام (فيردر بريمن)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 21 - 1 (كونا) -- خسر حامل اللقب (بايرن ميونيخ) أمام (فيردر بريمن) اليوم الأحد بنتيجة هدف مقابل لا شيء ضمن منافسات المرحلة ال 18 من الدوري الألماني (بونسدسليغا).
وجاء الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة ال 59 من الشوط الثاني عبر ميتشل فايسر.
وحقق فريق (اوغسبورغ) اليوم فوزا على (بوروسيا مونشنغلادباخ) بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.
وفاز فريق (بوروسيا دورتموند) أمس السبت على (كولونيا) بنتيجة أربعة أهداف دون رد كما فاز (فرايبورغ) على (هوفنهايم) بثلاثة أهداف لهدفين فيما فاز (بوخوم) على (شتوتغارت) بهدف دون رد وتعادل (هايدنهايم) مع (فولفسبورغ) بهدف لمثله وذلك ضمن المرحلة ذاتها.
وتعادل (دارمشتات) مع (فرانكفورت) بهدفين لكل منهما وخسر فريق (لايبتسيغ) من (باير ليفركوزن) بنتيجة (2-3).
وفي مستهل المرحلة تأجلت مباراة (ماينتس) و(أونيون برلين) بسبب كثافة الثلوج.
ووفق هذه النتائج يبقى (ليفركوزن) في الصدارة ب 48 نقطة متقدما على (بايرن) بفارق 7 نقاط ويليهما (شتوتغارت) في المركز الثالث ويأتي (لايبتسيغ) و(دورتموند) في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
وفي النصف الثاني من قائمة الترتيب يحتل (أوغسبورغ) المركز العاشر يليه كل من (فولفسبورغ) و(بوروسيا مونشنغلادباخ) في المركزين الحادي عشر والثاني عشر فيما تقبع فرق (ماينتس) و(كولونيا) و(دارمشتات) في المراكز الثلاثة الأخيرة. (النهاية)
ع ن ج / م ع ح ع
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