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آسيوية اليد.. البحرين تفوز على كوريا الجنوبية وقطر تتعادل مع اليابان في ختام دور المجموعات

1/21/2024 2:28:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 21 - 1 (كونا) -- فاز منتخب البحرين على نظيره كوريا الجنوبية بنتيجة (33-29) فيما تعادل قطر واليابان بنتيجة (28-28) اليوم الأحد في ختام الدور الرئيسي ضمن البطولة الاسيوية لكرة اليد التي تستضيفها البحرين.
وتأهل كل من منتخب الكويت والبحرين واليابان وقطر لنصف النهائي لكأس اسيا كما حجزوا مقاعدهم في بطولة كأس العالم 2025.
وفرض الازرق هيمنته على مجريات اللعب في الشوطين الاول والثاني في مباراته اليوم ليتغلب على منتخب العراق بنتيجة (32-20) وسط حماس وتشجيع جماهيري كبير.
وحصل اللاعب عبدالعزيز الظفيري على لقب افضل لاعب في المباراة.
وفاز منتخب ايران على نظيره الامارات بنتيجة (25-22) في الجولة ذاتها.
وسيواجه منتخب الكويت نظيره قطر يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا.
وتضم المجموعة الاولى من دور المجموعات الرئيسي للبطولة منتخبات اليابان وقطر والإمارات وإيران.
اما المجموعة الثانية فتضم منتخبات الكويت والبحرين والعراق وكوريا الجنوبية.
وتأهلت الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج في الفترة من 14 يناير حتى الثاني من فبراير 2025.
وانطلقت البطولة الاسيوية لكرة اليد يوم الخميس الماضي في البحرين بمشاركة 16 منتخبا.
وكانت آخر مشاركة لمنتخب الكويت لكرة اليد في كأس العالم في بطولة كرواتيا سنة 2009 اي منذ 15 عاما. (النهاية)

خ ن ع / م م ج




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