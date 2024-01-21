آسيوية اليد.. البحرين تفوز على كوريا الجنوبية وقطر تتعادل مع اليابان في ختام دور المجموعات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 21 - 1 (كونا) -- فاز منتخب البحرين على نظيره كوريا الجنوبية بنتيجة (33-29) فيما تعادل قطر واليابان بنتيجة (28-28) اليوم الأحد في ختام الدور الرئيسي ضمن البطولة الاسيوية لكرة اليد التي تستضيفها البحرين.
وتأهل كل من منتخب الكويت والبحرين واليابان وقطر لنصف النهائي لكأس اسيا كما حجزوا مقاعدهم في بطولة كأس العالم 2025.
وفرض الازرق هيمنته على مجريات اللعب في الشوطين الاول والثاني في مباراته اليوم ليتغلب على منتخب العراق بنتيجة (32-20) وسط حماس وتشجيع جماهيري كبير.
وحصل اللاعب عبدالعزيز الظفيري على لقب افضل لاعب في المباراة.
وفاز منتخب ايران على نظيره الامارات بنتيجة (25-22) في الجولة ذاتها.
وسيواجه منتخب الكويت نظيره قطر يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا.
وتضم المجموعة الاولى من دور المجموعات الرئيسي للبطولة منتخبات اليابان وقطر والإمارات وإيران.
اما المجموعة الثانية فتضم منتخبات الكويت والبحرين والعراق وكوريا الجنوبية.
وتأهلت الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج في الفترة من 14 يناير حتى الثاني من فبراير 2025.
وانطلقت البطولة الاسيوية لكرة اليد يوم الخميس الماضي في البحرين بمشاركة 16 منتخبا.
وكانت آخر مشاركة لمنتخب الكويت لكرة اليد في كأس العالم في بطولة كرواتيا سنة 2009 اي منذ 15 عاما. (النهاية)
خ ن ع / م م ج
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