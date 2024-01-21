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انتهاء أول دراسة لحقول الفوهات الحرارية المائية النشطة في البحر الأحمر

1/21/2024 2:26:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" أول دراسة بحثية لحقول الفوهات الحرارية المائية النشطة في البحر الأحمر؛ والتي تعـد الأكبر من نوعها في العالم، والموجودة عند منطقة جبل حطيبة؛ حيث من المتوقع أن تقدم نتائج هذه الدراسة رؤى حول الموارد البيولوجية والمعدنية في أعماق البحر الأحمر وآلية تطور الحياة في مثل هذه الظروف البيئية الشديدة.
وأوضحت الدراسة أن هذه الحقول هي بركان رئيسي في صدع البحر الأحمر؛ مشيرة إلى أن هذه الفوهات الحرارية المائية؛ هي عبارة عن ينابيع ساخنة تنتجها البراكين تحت الماء عند حدود الصفائح التكتونية، وتتواجد عادة مع هذه الينابيع التي يتم تسخينها عن طريق الصهارة تحت البركان، كميات كبيرة وغير اعتيادية من المجتمعات الميكروبية.
واستغرقت الدراسة التي قادتها البروفيسورة فروكجي فان دير زوان؛ أكثر من 10 سنوات من الاستكشاف وجمع العينات؛ حيث كانت البيانات تشير إلى وجود فوهات حرارية مائية؛ لم يتم تأكيدها على نحو مباشر؛ حتى تمكنت فان دير زوان وفريقها من رؤيتها بكاميرات مثبتة على غواصات تُشَغَّل عن بعد ROVs" " على عمق 1000 متر تحت سطح البحر الأحمر في عامي 2022 و2023. كما شملت هذه الدراسة الطويلة التي نشرت نتائجها في المجلة العلمية "Communications Earth & Environment"، خليطًا من الخبرات المختلفة واستخدام المركبات والمعدات المتطورة وسفن الأبحاث؛ حيث أظهرت في البداية، العديد من البيانات وعينات الصخور وخرائط قياس الأعماق وجود هذه الفوهات الحرارية المائية، ولكنا لم يؤكدها الفريق البحثي على وجه اليقين حتى استطاع تصويرها باستخدام الغواصات التي يتم تشغيلها عن بعد.
وبينت الدراسة أن البيانات العلمية تشير إلى وجود فوهات حرارية مائية في برك عميقة عالية الملوحة في البحر الأحمر منذ الستينيات، ولكن حتى الآن لا يوجد دليل مرئي مباشر لها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم قدرة المعدات على تحمل البيئات المسببة للتآكل والسخونة الشديدة المرتبطة بهذه البرك الملحية؛ ليتم في هذا السياق؛ رسم خرائط لـ 45 فوهة في منطقة جبل حطيبة، والتي غطت مساحة إجمالية كبيرة بلغت 1,6 كيلومتراً مربعاً، وكانت الفوهات الـ 14 التي لُوحِظَت على نحو مباشر وهي تنفث المياه الساخنة بشكل نشط تختلف تمامًا عن مثيلاتها الأخرى في تلال وسط المحيط في جميع أنحاء العالم، والتي يقتصر نشاطها في كثير من الأحيان على بقعة أصغر. وتوصلت الدراسة إلى أن درجات الحرارة المنخفضة للفوهات "40 درجة مئوية" أسهمت في تكوين العديد من تلال أوكسيد هيدروكسيد الحديد التي استضافت مجتمعات ميكروبية مزدهرة، وفي المقابل يُعتقد أن هذه المجتمعات تسهم في إنشاء تلال كبيرة يمكن أن تزدهر فيها الحياة، إلى جانب أن هناك بعض الحيوانات الكبيرة بالقرب من الفوهات؛ مما يؤكد احتمال أن توفر هذه المجتمعات الميكروبية أدلة حول كيفية تشّكل الحياة وتكيفها لأول مرة في أعماق البحار.
وتوقعت الدراسة أن تُشّكل هذه الفوهات نموذجًا مثاليًا لدراسة الحياة في عصر ما قبل الكمبري، وهي أقدم فترة زمنية من تاريخ الأرض، وتحديداً متى ظهرت الحياة لأول مرة، مشيرة إلى أن تراكم رواسب الحديد الكبيرة جدًا من قبل الميكروبات في جبل حطيبة يمكن مقارنته بما حدث في عصر ما قبل الكمبري، كما أن ظروف مياه البحر الأحمر المالحة الدافئة في الأعماق أقرب إلى ظروف المحيط ما قبل الكمبري من البحار والمحيطات الأخرى في العالم. يذكر أن هذه الدراسة البحثية أجريت بالتعاون مع علماء مركز جيومار هيلمهولتز لأبحاث المحيطات في ألمانيا؛ باستخدام سفن بحثية متعددة ومعدات بحث متخصصة في أعماق المحيطات، وبمشاركة موظفين من جامعة "كاوست"، وفوغرو، والمركز اليوناني للأبحاث البحرية.

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