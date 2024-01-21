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التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برنامج فني نظارات

1/21/2024 2:26:30 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم، بدء التقديم على برنامج "فني نظارات"، من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.
ودعت الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على متطلبات القبول، والمتضمنة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يكون على رأس العمل ويحمل شهادة بكالوريوس، متضمنًا فيها رقم الهوية، ومعادلة وزارة التعليم، إلى جانب السجل الأكاديمي، وفي حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية؛ فيجب إرفاق ما يثبت حصول المتقدم عليها من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم، إلى جانب الحصول على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية STEP 52.

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