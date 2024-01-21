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افتتاح مشروع نفق الدرعية الرابط بين الرياض والدرعية التاريخية

1/21/2024 2:26:30 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة الدرعية عن الانتهاء من أعمال البنية التحتية لنفق الدرعية الجديد الواقع في مخرج 38 بطريق الدائري الغربي الذي يربط الرياض بمنطقة الدرعية التاريخية، وذلك من خلال حفل أقيم داخل النفق، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، ووكيل أمانة الرياض للتشغيل والصيانة المهندس أحمد البلوي، والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو.
وبدأت شركة الدرعية قبل عامين العمل على إنشاء وتطوير البنية التحتية لنفق الدرعية الذي يضم 8 مسارات، حيث يمتد طول النفق على مسافة 435 مترا، كما استغرق العمل على النفق أكثر من 7 ملايين ساعة عمل، فيما يسمح بمرور أكثر من 10.280 مركبة في الساعة الواحدة.
ويسهم المشروع في تسهيل الوصول إلى المواقع التاريخية والتراثية في الدرعية، وانسيابية حركة المرور منها وإليها، إضافة إلى سهولة تنقل السكان والزوار، حيث تم العمل على تطوير البنية التحتية للنفق بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزاة الداخلية وأمانة منطقة الرياض، وكافة الجهات ذات

ويمثل نفق الدرعية، الذي تم تنفيذه وفق تقنيات متطورة حلقة وصل بين مشروع الدرعية والطريق الدائري الغربي والعاصمة الرياض، مما يسهل الوصول إلى المواقع والوجهات التراثية والسياحية في الدرعية مثل حي الطريف التاريخي، وفندق باب سمحان، ومطل البجيري، كما سيتضمن في أعلى نفق الدرعية أحد أكبر الحدائق في المملكة والتي تمتد من الدرعية التاريخية عبر جادة الملك سلمان "البوليفارد" وتنتهي في جامعة الملك سعود، والتي تعكس تجربة عيش رحلة الماضي بالحاضر لزوار الدرعية.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو، التزام الدرعية بتعزيز البنية التحتية وتطوير المرافق الخدمية المحيطة بها، للترحيب بالزوار والسياح من داخل وخارج المملكة، مع الحفاظ على المشهد الثقافي والتاريخي للمدينة، بهدف إبراز الدرعية على الخريطة العالمية كمركز تاريخي وثقافي، وتعزيز الاعتراف بها كمنطقة جذب رئيسية في جميع أنحاء العالم.
وقال: الانتهاء من بناء وتطوير الموقع نتيجة عامين من الجهد والتعاون البناء والمتواصل مع العديد من الجهات ذات العلاقة، وهو ما يؤكد التزام الدرعية بالعمل على كل ما من شأنه التقدم والتطور".

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