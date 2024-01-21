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جامعة الأميرة نورة تدشن برنامج فني مراقبة الجودة

1/21/2024 2:26:30 PM
(MENAFN- Al Watan) دشنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم، برنامج "دبلوم فني مراقبة الجودة"، الذي يُعد باكورة الشراكة بين الوزارة والجامعة، وذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف ورئيسة جامعة الأميرة نورة، الدكتورة إيناس العيسى.
وكانت رئيسة جامعة الأميرة نورة، استقبلت بمقر الجامعة، وزير الصناعة والثروة المعدنية، والوفد المرافق له، بحضور طالبات الجامعة، في قاعة مركز المؤتمرات والندوات بالجامعة.
وتضمَّن التدشين كلمة ترحيبية قدمتها رئيسة الجامعة، أشارت فيها لأهمية الشراكة بين قطاعي التعليم والصناعة، والاستثمار في رأس المال البشري، فيما ألقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، كلمة بمناسبة اللقاء الطلابي وتدشين برنامج " دبلوم فني مراقبة الجودة"، تحدث خلالها معاليه عن استراتيجية الوزارة، وأبرز مرتكزاتها الحالية والمستقبلية في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
واطَّلع الحضور على عرضٍ مرئيٍ لبرنامج الدبلوم، الذي يُعد أول برنامج أكاديمي محلّي يتوجه للمرأة في تخصص فني مراقبة الجودة، مستهدفًا تزويد الطالبات بالمعارف والمهارات التي تعزز تميزهن في مجال مراقبة الجودة، بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، ويخدم قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة.
كما عقدت الجامعة لقاءً حواريًا طلابيًا مع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، بالتزامن مع تدشين الدبلوم، حيث تناول اللقاء الطلابي مع وزير الصناعة والثروة المعدنية، عدة مداخلات طلابية حول سبل دعم المهندس الصناعي، ومستقبل الصناعات الدوائية، ودور المرأة في الصناعة والتعدين، بالإضافة لعدة محاور أخرى ركز خلالها الوزير على أهمية دعم الشهادة بالممارسة والتأهيل والتدريب.
وشمل اللقاء زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية للحرم الجامعي، حيث تجول برفقة رئيسة الجامعة، في المكتبة المركزية، ومركز المهارات والمحاكاة الطبي، ومركز أبحاث العلوم الطبيعية والصحية، واستمع لشرح مفصل عن مرافق الجامعة.
يُذكر أنَّ تدشين برنامج الدبلوم يأتي بالتعاون بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ووزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ للعمل على ربط القطاع الصناعي التعديني مع القطاع التعليمي، والأكاديمي، والمهني. حيث تم الإعلان عن البرنامج في نهاية نوفمبر الماضي، وبلغ عدد الملتحقات فيه 25 طالبة، انطلقن في رحلتهن الدراسية مطلع الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هـ.

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