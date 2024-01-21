هاني: تجربتي القبرصية الجديدة بوابة لدوري أوروبي أفضل

MENAFN - Alghad Newspaper) يحيى قطيشات

أكد اللاعب عمر هاني، سعادته بالتجربة الاحترافية الجديدة في الدوري القبرصي لكرة القدم مع فريق دوكسا كاتوكوبياس، متمنيا أن يوفقه الله في تحقيق أهدافه وخدمة النادي فنيا في تحقيق الإنجازات خلال مشاركاته المقبلة.

وتمتد تجربة هاني مع فريق دوكسا كاتوكوبياس لـ6 أشهر، في دوري متطور وسريع وأنديته دائما لها تجارب مفيدة من خلال المشاركة في المسابقات الأوروبية، مشدد على أن هدفه هو التواجد في دوري أفضل من الدوري القبرصي في الموسم المقبل.



ووصف هاني تجربته مع قابالا الأذربيجاني بالإيجابية التي انعكست على خبراته الفنية، ونال مع الفريق لقبا مهما، وقال في تصريحات "الغد": "كان لي دور أعتز به خلال مباريات الكاس وخصوصا في الأدوار النهائية، كما كانت لي تجربتين خلال الموسمين الماضيين باللعب في تصفيات الدوري الأوروبي وكنا قريبين من التأهل".



وأضاف هاني: "أنا جندي من جنود الوطن وجاهز لخدمة المنتخب الوطني في أي وقت، وخاطب اتحاد كرة القدم إدارة النادي في وقت سابق من أجل الالتحاق بالمنتخب الوطني، ولا أعرف السبب في عدم استدعائي في القائمة المعلنة للمشاركة في كأس آسيا المقامة حاليا في قطر".



وتمنى هاني التوفيق للمنتخب في مشاركته في منافسات بطولة كأس آسيا، ساردا: "المستوى الفني للمنتخب حتى الآن مرض إلى حد كبير، وأتمنى أن يواصل النشامى حضوره في البطولة والوصول إلى الأدوار المتقدمة، فهذا الجيل من اللاعبين مميز ويملك الإمكانيات الفنية والبدنية وقادر على الوصول إلى نصف النهائي".



وبين هاني انه تلقى عروضا من الفيصلي والحسين وعدد من الأندية الخليجية، موضحا: "تلقيت العديد من العروض المحلية، لكنني فضلت البقاء في الدوريات الأوروبية حاليا، وأكن الاحترام لكافة الفرق المحلية والعربية، وأنا عاشق للفيصلي وأعتز به، وهو النادي الذي يحرص على التواصل الدائم معي سواء كان قريبا من التعاقد معي أو بعيدا".



وواصل:" أشكر من القلب جمهور الفيصلي الذي طالما غلفني بوفائه وحبه أينما حللت ورحلت، وطالما كنت تواقا للعودة للفريق الأزرق بأقرب وقت وأول فرصة، وأنا فعلاً أعطي أولويتي القصوى للنادي الأم الفيصلي بأن أرد له القليل من الجميل".



وسبق لهاني وأن مثل المنتخب الوطني الأول والأولمبي في الفترات السابقة، فيما مثل قابالا الأذري وأبويل نيقوسيا القبرصي، وحقق معهما نتائجا جيدة.



ويتصف هاني ببنية جسمانية مميزة، ويمتلك مخزوناً من المهارات الفردية التي تجعله قادراً على التخلص من الدفاعات بفضل براعته في المراوغة، وإجادته للهروب من الرقابة، إلى جانب سرعته في الجري أثناء حيازته للكرة.

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