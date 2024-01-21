رونالدو لم يعد يؤمن بجائزتي الكرة الذهبية وthe Best

MENAFN - Alghad Newspaper)وتوج ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية وكذلك جائزة the best باعتباره أفضل لاعب في العالم لعام 2023 فيما سيطر كريستيانو رونالدو على جوائز غلوب سوكر لعام 2023، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، أفضل لاعب بتصويت الجمهور، وأفضل هداف.



واشار رونالدو خلال حوار مع صحيفة ((ريكورد)) البرتغالية الى ان الكرة الذهبية بنظره فقدت مصداقيتها بطريقة ما، وكذلك جائزة the best " هذا لا يعني أن ليونيل ميسي لا يستحقها أو ايرلينغ هالاند، أو كيليان مبابي لكني ببساطة لم أعد أؤمن بها ."



واضاف : "فوزي بجوائز غلوب سوكر يعتمد على أرقام و الأرقام لا تخدع فلا يمكنهم أن يأخذوا مني لقب أفضل هداف للعام، لأنها حقيقة واقعة وهذا يجعلني أكثر سعادة ".

ولفت رونالدو ان : "هناك من يقول أن مسألة تسجيل الـ 54 هدفا التي أحرزتها أمر سهل لأنني في السعودية، ولكن محترفي كرة القدم يعرفون أنه من الصعب تسجيل الأهداف ، فالهدف هو الهدف.. يُسجل بطريقة ما.. سواء في المملكة العربية السعودية أو إيطاليا أو إسبانيا أو البرتغال.. وأنا أشعر بفخر أكبر، لأني تغلبت على هالاند ومبابي وكاين ".



يذكر أن كريستيانو رونالدو انفرد بصدارة هدافي العالم خلال عام 2023 برصيد 54 هدفا، بينما سجل كل من كاين ومبابي 52 هدفا، ليختم العام الماضي بأفضل طريقة ممكنة مع فريقه النصر ومنتخب بلاده البرتغال.