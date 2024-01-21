محمد صلاح يرد على الإعلام المصري: قل خيرا أو اصمت

MENAFN - Alghad Newspaper) رد محمد صلاح قائد منتخب مصر على انتقادات الإعلام بشأن أدائه مع الفريق في بطولة أمم إفريقيا الحالية، كما كشف عن حلمه بالتتويج باللقب.ويسعى منتخب "الفراعنة" دون قائده المصاب إلى تجنب الخسارة أمام كاب فيردي لتفادي خروج مبكر وصادم، الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار المضيفة التي تبحث عن تجنب إحراج إضافي بعد خسارتها أمام نيجيريا.

وخلافاً للتوقعات، ضمن منتخب كاب فيردي صدارة المجموعة الثانية بست نقاط لعباً ونتيجة، فيما تحتل مصر، بطلة القارة سبع مرات (رقم قياسي)، المركز الثاني بنقطتين، أمام كل من غانا وموزمبيق اللتين تتواجهان في الوقت عينه في أبيدجان.

وقال صلاح في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: الجميع يدرك ماذا يعني التتويج بكأس أمم إفريقيا، لم نكن محظوظين في النسخة الماضية وفي الغابون، لكننا سنقدم كل ما لدينا من جهد للفوز والتأهل.

وأضاف: كرة القدم تتطور في إفريقيا بشكل كبير بسبب الاحتراف في سن صغير وهو ما يفيد المنتخبات، في مصر لا يرغب اللاعبون في الاحتراف بسبب حصولهم على قدر كبير من النجومية هنا.

"الفوارق الفنية ليست كبيرة في أوروبا مقارنة بنا، احتراف اللاعب في سن صغير يمنحه أفضلية دائما".

وتابع: نريد فقط أن نتأهل إلى الدور المقبل، لدينا تشكيلة جيدة من اللاعبين ومدير فني رائع، فزت بكل البطولات على كافة المستويات، أريد الفوز بأمم إفريقيا وأعتقد أن هذا سيحدث يوما ما عاجلا أو آجلا.

وختم صلاح حديثه: لم أسمع أي شيء عن انتقادات الإعلام في مصر، لكنني أتفهم الأمر ومعتاد عليه، لكن لدينا لاعبين انضموا لأول مرة إلى المنتخب وقد يتأثرون بالضغط، لذلك من لا يريد أن يتحدث بإيجابية على الأقل لا يتحدث بسلبية.-(وكالات)