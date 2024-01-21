حيفا: تأسست في القرن الـ 14 قبل الميلاد وهُجّر أغلب سكانها بعد النكبة

موقعها المميز جعل منها ميناءً بحرياً استراتيجياً في البحر المتوسط، كما جعلها بوابة للعراق والأردن وسوريا الجنوبية عبر البحر المتوسط، وهي المميزات التي جعلت مدينة حيفا هدفاً للأطماع الاستعمارية بدءاً من الغزو الصليبي وحتى الاحتلال الصهيوني.











أما اسمها، فيرى البعض أنه جاء من كلمة حفا بمعنى شاطئ، وقد تكون مأخوذة من الحيفة بمعنى الناحية، ويرى البعض الآخر أن الأصل في الحيفة المظلة أو المحمية، وذلك لأن جبل الكرمل يحيط بها ويحميها ويظللها.



تعتبر مدينة حيفا في الوقت الراهن من أكثر موانئ شرق البحر المتوسط أهمية، وتُعد الآن مقر السكة الحديدية الإسرائيلية. وتبعد حيفا عن القدس حوالي 158 كم إلى الشمال الغربي. يبلغ عدد سكانها حوالي 272 ألف نسمة، إضافة إلى 300 ألف يعيشون في الضواحي السكنية حول المدينة، ما يجعلها ثالث أكبر مدن فلسطين بعد القدس وتل أبيب، ويشكل اليهود الغالبية، بينما يشكل العرب من مسيحيين ومسلمين الأقلية بعد تهجير وطرد معظمهم في النكبة عام 1948. فما تاريخ هذه المدينة الفلسطينية المحتلة؟











من أقدم مدن فلسطين التاريخية

تأسست مدينة حيفا في بادئ الأمر كقرية صغيرة في القرن الرابع عشر قبل الميلاد على يد الكنعانيين، غير أن المنقبين عثروا بجوارها على بقايا هياكل بشرية تعود بتاريخها إلى العصر الحجري، وعلى آثار حضارات العصر الحجري القديم بمراحله الثلاث، والذي يعود إلى نحو 15 ألف سنة قبل الميلاد.



وعند شواطئ حيفا نشبت معركة بين الفلسطينيين والمصريين في عهد رمسيس، وذلك في عام 1191 ق.م، امتلك الفلسطينيون بعدها الساحل من غزة إلى الجبل، ولما استولى اليهود في عهد يوشع بن نون على فلسطين، أصبحت تابعة لحكم أشير أحد أسباط بني إسرائيل بعد سقوط الحكم الكنعاني.









آثار حيفا الكنعانية، منذ أكثر من 3000 عام / ويكيبيديا





وفي العصور المتتالية، تعرّضت المدينة إلى تدمير وتخريبٍ مستمرين على يد الأمم التي حكمت فلسطين، كالآشوريين والكلدانيين والفرس واليونان والسلوقيين، وفي عام 104 ميلادياً خضعت حيفا للحكم المصري.



وكان لمدينة حيفا محطاتٌ طويلة في عصر الحكم الإسلامي، إذ تم فتح حيفا في عهد الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان، وذلك على يد القائد عمرو بن العاص عام 633 م، وبدأت الكثير من القبائل العربية تستقر بمناطق الساحل الفلسطيني، ومن أهم هذه القبائل قبيلة بني عامر، التي استقرت في منطقة سهل زرعين أو مرج ابن عامر بمدينة حيفا، وقبيلة بني لام التي استقرت بمنطقة كفر لام.



كانت مدينة حيفا من المدن التي استهدفتها الحملات الصليبية لموقعها الاستراتيجي، ففي عام 1110م سقطت المدينة في يد الصليبيين، وذلك بعد أن نجح القائد العسكري الروماني تنكريد في دخول حيفا بعد قيادته إحدى الحملات الصليبية على المدينة بحجة حماية المناطق المقدسة.



وفي عام 1516م خضعت مدينة حيفا لحكم العثمانيين في عهد الخليفة سليم الأول، وكان يُشار إليها في مطلع هذه الفترة بأنها قرية في ناحية ساحل عتليت الغربي التابع للواء اللجون، أحد ألوية ولاية دمشق الشام.



ثم بدأ العثمانيون يولون أهمية كبرى لهذه المدينة، وشهد هذا العهد بناء الكثير من معالم المدينة المعمارية مثل مسجد الاستقلال وضريح الباب.



حيفا ما بين الانتداب والاستيطان

بدأ تاريخ مدينة حيفا مع الاستيطان مع الألمان قبل الاستيطان اليهودي الذي احتلّ المدينة فيما بعد، ففي عام 1868م بدأت مجموعة عائلات ألمانية بإقامة مستوطنة لهم في القسم الغربي من المدينة، وزوّدوها بكل وسائل الرفاه والتنظيم، فأقاموا المدارس الخاصة بهم، وعبّدوا الطرق وبنوا الحدائق، وبعد عام أقاموا مستوطنة ثانية ثم ثالثة، ومهدت هذه المستوطنات في النهاية لإقامة حي ألماني بالمدينة على الطراز الحديث، وهو حي "كارملهايم" في جبل الكرمل.



وفي أوائل القرن العشرين كانت حيفا أكثر المدن الفلسطينية ثقافة ورفعة، وقد استقر فيها عبر العصور جماعات مختلفة من عرب وأرمن ويونان وفرس وألمان وهنود، قبل أن يحث اليهودي ثيودور هرتزل اليهود على الاستيطان فيها.









مقاهي حيفا العتيقة في المدخل الشرقي سنة 1939





ففي عام 1918، وبعد خروج بريطانيا منتصرة من الحرب العالمية الأولى، سقطت فلسطين تحت الانتداب البريطاني، الذي أقيم على أساس وعد بلفور الذي أعطى الحركة الصهيونية الحق بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين وطرد أصحاب الأرض.



وقد شجعت سلطات الانتداب البريطاني اليهود من مختلف أرجاء العالم للقدوم إلى فلسطين، وسهلت أمامهم إجراءات شراء الأراضي.



حيفا والتهويد القسري

في خطة تقسيم فلسطين عام 1947، وقعت حيفا ضمن حدود الدولة اليهودية الموعودة، حيث قررت لجنة الأمم المتحدة أن تكون المدينة الميناء الرئيسي لهذه الدولة. وفي 21 أبريل/نيسان 1948 أبلغ الحاكم العسكري البريطاني العرب بقرار الجلاء عن حيفا، في حين أبلغ الجانب الصهيوني بذلك قبل4 أيام. وكان هذا الإعلان إشارة لبدء القوات الصهيونية خطتها في الاستيلاء على المدينة.









تعرضت حيفا لمجزرتين، واحدة عام 1939 والثانية عام 1948



إذ ألقت جماعة "إرجون" اليهودية قنبلتين على مجموعة من العمال الفلسطينيين، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 42 آخرين، فيما أصبح يُعرف باسم مذبحة مصفاة حيفا، حيث اندلعت أعمال الشغب وقتل 2000 مواطن فلسطيني و39 يهودياً، وردت القوات اليهودية بمذبحة في قرية بلد الشيخ في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1947، وكانت إحدى ذرائع الجيش الإسرائيلي للسيطرة على حيفا، وفي الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، سيطرت إسرائيل بالكامل على المدينة؛ لأنها كانت الميناء الصناعي الرئيسي في البلاد.



وفي سعيها لتهويد المدينة، رفضت إسرائيل جميع القرارات الدولية بإعادة المهجرين، وواصلت جهودها لتهويد المدينة، حيث مارست التضييق على الفلسطينيين وهويتهم العربية، واستمرت في مساعيها لتهويد معالم المدينة، ورفضت إقامة أي حي عربي بالمدينة منذ عام 1948، بينما عملت على إقامة مئات الأحياء اليهودية.



معالم تاريخية لا تزال تؤرّخ لمدينة حيفا العربية

وعلى الرغم من التهويد القسري للمدينة، فإنّ المعالم الأثرية والتاريخية لا تزال يؤرخ للمدينة الفلسطينية، ومن أهم معالم مدينة حيفا المواقع البهائية؛ إذ يوجد هناك 11 موقعاً للبهائيين، وهي مرتبطة بمؤسس العقيدة البهائية.











إضافةً إلى ذلك يوجد بالمدينة مسجد الاستقلال الذي يعتبر من المساجد الأثرية التي تعود للحقبة العثمانية في فلسطين. ودير الكرمل، وهو من المعالم التاريخية، والدينية، والسياحية في المدينة. وأيضاً هناك كنيسة القديس يوحنا، التي بُنيت عام 1934، وتقع بالقرب من مدرسة مار يوحنا.











كما تعتبر أحياء وادي النسناس وعباس ومحطة الكرمل و الكبابير والحليصا ووادي الجمال ووادي الصليب الأحياء العربية التي بقيت بعد النكبة، أو التي تحوي نسبة كبيرة من العرب. ولقد عملت بلدية حيفا بعد النكبة على إنشاء الكثير من الأحياء الأخرى للمستعمرين الصهاينة.











وقبل النكبة كانت حيفا من كبريات المدن الفلسطينية قبل عام 1948، تضم 18 عشيرة و52 قرية، دُمّر منها العديد من القرى لإقامة المستوطنات الإسرائيلية، حيث أصبحت تضم 90 مستوطنة، وهي مركز صناعي وتجاري رئيسي.



ويوجد بها ثاني أكبر مصفاة للنفط، وتقوم عليها صناعات كيميائية ضخمة، وتوجد فيها قاعدة أمريكية، وترسو على ساحلها قطع من الأسطول السادس الأمريكي. -عربي بوست