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مسكن شهير تتناوله الحوامل يجعل الجنين عرضة للتوحد

1/21/2024 2:25:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يجب على النساء استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء خلال فترة الحمل، لأن بعض العقاقير قد تؤثر سلبًا على نمو الجنين وتزيد من خطر إصابته بالأمراض بعد الولادة.


وتعتبر المسكنات من الأدوية التي يحظر على الحامل الحصول عليها دون روشتة، لأن هناك نوعًا شهيرًا منها يؤدي إلى ولادة أطفال أكثر عرضة للإصابة باضطرابات نفسية وعقلية، بحسب دراسة حديثة أجرتها جامعة برشلونة.


وأظهرت الدراسة أن النساء اللاتي يتناولن الباراسيتامول أثناء الحامل عرضة لولادة أطفال يعانون من التوحد أو اصطراب فرط الحركة مع تشتت الانتباه ADHD.


وتوصل باحثو الدراسة لهذه النتيجة المثيرة للقلق عن طريق تحليل بيانات صحية لأكثر من 70 ألف طفل في 6 دول أوروبية، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وتبين للباحثين أن 56% من الأمهات اللاتي يعاني صغارهن من التوحد أو اضطراب فرط الحركة مع تشتت الانتباه كن يتناولن المسكنات خلال فترة حملهن.


ولاحظ الفريق البحثي أيضًا أن الأطفال الذين تناولت أمهاتهم الباراسيتامول أثناء الحمل أكثر عرضة للإصابة بالتوحد واضطراب فرط الحركة مع تشتت الانتباه بنسبة 19% و21% على الترتيب.


والجدير بالذكر أن هذه الدراسة ليست الأولى التي توضح مخاطر تناول المسكنات أثناء الحمل، بل توصلت دراسات سابقة لنتائج مماثلة، حيث كشفت أن الأدوية المسكنة قد تنتقل للجنين عبر المشمية، وتطلق سمومًا في جسده، تؤثر سلبًا على سلوكياته وقدراته العقلية. -الكونسلتو

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