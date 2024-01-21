ما هو ارتفاق الأصابع؟

MENAFN - Alghad Newspaper)وتضع نشرة المعهد بين يدي القارئ التصنيفات الأربعة لمتلازمة الأصابع، والأسباب المحتملة لها، وإجراءات التشخيص والاختبارات اللازمة، إضافة إلى طرق العلاج.ارتفاق الأصابع هي حالة يولد فيها الأطفال بأصابع مدمجة. حوالي نصف الأطفال الذين يعانون من ارتفاق الأصابع لديهم ارتفاق في كلتا اليدين (ثنائية). في معظم الأحيان، يصيب ارتفاق الأصابع اليدين، كما يمكن أن يؤثر على أصابع القدم. في حين أنه يمكن ضم أي إصبعين أو أكثر، إلا أن ارتفاق الأصابع يحدث غالبًا بين الإصبع الأوسط والبنصر. قد تكون الأصابع متصلة بغطاء من الجلد يشبه الحزام.يمكن تصنيف متلازمة الأصابع على النحو التالي:- بسيط (Simple) ، حيث يتم ارتباط الأصابع بالجلد والأنسجة الرخوة.- معقد (Complex) ، حيث يتم ارتباط الأصابع بالعظم.- مكتمل (Complete)، حيث تلتحم الأصابع كلها معًا حتى الأطراف.- غير مكتمل (Incomplete)، حيث تتصل الأصابع جزئيًا فقط.في معظم الأطفال، الأصابع المصابة متصلة بالجلد فقط؛ من النادر أن تلتحم العظام أيضًا معًا. إذا تركت دون علاج، يمكن للأصابع المتصلة أن تضعف نمو الأصابع ووظيفة اليدالأسباب:يحدث ارتفاق الأصابع أثناء نمو الطفل في الرحم. في الوضع الطبيعي خلال الأسبوع السادس إلى الثامن من النمو، تنفصل أصابع اليدين والقدمين عند الرضيع. وفي حالة حدوث ارتفاق الأصابع تفشل الأصابع في الانفصال التام.



غالبًا ما ينتقل هذا الاختلاف الخلقي من خلال العائلات. يوجد تاريخ عائلي في 10 إلى 40 بالمائة من حالات ارتفاق الأصابع. في حالات نادرة، يرتبط ارتفاق الأصابع بتشوهات ومتلازمات جينية أخرى، بما في ذلك متلازمة أبيرت ومتلازمة كاربنتر.



الاختبار والتشخيص:

في بعض الأحيان، يمكن تشخيص ارتفاق الأصابع قبل الولادة أثناء التصوير بالموجات فوق الصوتية، على الرغم من أنه يتم تحديده عادة بعد الولادة.



من أجل تحديد أفضل مسار علاج لطفلك، سيجري الأطباء في مستشفى الأطفال فحصًا بدنيًا شاملًا ويأخذون التاريخ الطبي للعائلة. يمكن استخدام اختبارات التصوير مثل الأشعة السينية لفحص الهيكل الأساسي ليدي طفلك وتحديد ما إذا كانت العظام ملتصقة أم لا. قد يوصى بإجراء الاختبارات الجينية والتصوير لأجزاء أخرى من الجسم لتحديد المتلازمات الجينية والتشوهات.



العلاج:

في حالات ارتفاق الأصابع البسيطة للأصابع الثلاثة الوسطى (أي السبابة والوسطى والبنصر)، ينبغي التفكير في إجراء جراحة لفصل الاندماج بين أصابع اليدين أو القدمين قبل أن يبلغ طفلك من العمر عامين. من المهم أن يتمتع طفلك بأقصى قدر من وظائف اليد أثناء الطفولة المبكرة عندما يطور بسرعة المهارات الحركية الدقيقة والجسيمة.



إذا كان طفلك يعاني من ارتفاق الأصابع البسيط، يوصى بإجراء عملية جراحية لفصل الأصابع الملتصقة خلال السنة الأولى من حياة طفلك. الإبهام والإصبع الصغير لهما أطوال مختلفة بشكل كبير عن الأصابع المجاورة، وسيسمح الفصل المبكر لجميع الأصابع المصابة بالتطور بشكل طبيعي والنمو بشكل متساوٍ. يجب أيضًا إصلاح متلازمة الاصابع المعقدة عند بلوغ السنة الأولى من العمر.



سيتمكن طفلك من العودة إلى المنزل في نفس اليوم الذي تجري فيه جراحة إصلاح ارتفاق الأصابع. ستكون في جبيرة طويلة للذراع لمدة أسبوعين بعد الجراحة.



بعد أسبوعين من الجراحة، سيفحص الجراح طفلك، ومرة أخرى بعد ستة أسابيع من الجراحة حيث ستتم إزالة الجبيرة الطويلة لطفلك. لن يحتاج معظم الأطفال إلى التجبير أو أي علاج لليدين.



سيحتاج طفلك إلى العودة إلى جراح اليد لعدة زيارات سنوية طوال فترة الطفولة المبكرة لضمان تطوير وظيفة اليد المناسبة. هذا مهم بشكل خاص لأنها يتعلم الطفل مهارات مثل الكتابة وممارسة الرياضة.