لماذا لا يجب تخزين اللبن والحليب في باب الثلاجة؟

ويقول موقع "فوكوس" الألماني إن باب الثلاجة هو المكان الأكثر دفئًا داخل الثلاجة و"يمكن أن تفسد المنتجات القابلة للتلف بسرعة هنا، بما في ذلك الحليب" (اللبن).



مع ذلك، إذا كانت عبوة أو زجاجة الحليب مفتوحة بالفعل ويتم استخدامها باستمرار خلال فترات قريبة، فمن الممكن أيضا وضعه في باب الثلاجة ولا تنتهي صلاحيته هنا.

لكن إذا كانت عبوة الحليب لا تزال مغلقة ولم تفتح بعد، فيجب عليك وضعها في الأرفف الوسطى بالثلاجة، فهنا يمكنك تخزينه بشكل جيد ولفترة طويلة، بحسب فوكوس.



ويلفت موقع "تشيب" (Chip) الألماني إلى أنه ليس بالضرورة أن يتعرض اللبن الحليب للتلف بمجرد تجاوزه مدة صلاحيته المكتوبة على العبوة، إذ يمكن استخدام اختبار الرائحة أو التذوق لمعرفة ما إذا كان الحليب الطازج لا يزال صالحًا، ويمكن التعرف على الحليب الفاسد من خلال مذاقه الحامض قليلاً، يضيف "تشيب".



وضعه بجانب أطعمة معينة قد يغير طعم الحليب



ويدعو موقع "تشيب" لوجوب توخي الحذر، إذ يمكن أن يتغير طعم الحليب إذا تم تخزينه بشكل غير صحيح.

فهو يمتص بسهولة الروائح الغريبة من الأطعمة ذات الرائحة القوية مثل الجبن.

لذا ينبغي الحرص على عدم تخزين الحليب بجوار مثل هذه الأطعمة.



ويوضح فوكوس أن الحليب إذا كان طازجا ووضع في إناء محكم الغلق يمكن أن يحفظ من سبعة إلى عشرة أيام عند درجة حرارة أقل من 8 درجات مئوية، وعند فتحه، يمكن أن يستمر صالحا للاستخدام لمدة تصل إلى خمسة أيام.

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