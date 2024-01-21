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إشهار كتاب طوفان الأقصى في اتحاد الكتاب

1/21/2024 2:25:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أشهرت الهيئة الإدارية لاتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، مساء السبت، كتاب "طوفان الأقصى" الذي يضم مختارات شعرية وأدبية ومقالات، يتضامن كتابها من أعضاء الاتحاد، مع الشعب الفلسطيني اتجاه ما يتعرضون له من حرب إبادة جماعية وتهجير من قبل الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وقالت راعية الحفل الشريفة بدور بنت عبد الإله آل ربيعان: إن المجتمع الأردني بجميع مكوناته يقف مع الأشقاء الفلسطينيين، يتضامنون معهم ويشعرون بمعاناتهم، ويسيرون في ظل الموقف الأردني الرسمي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، نصرة للشعب الفلسطيني وحقه بالعيش بأمن وسلام على أرضه.
وبين رئيس الاتحاد عليان العدوان، أن كتاب "طوفان الأقصى"، يضم في 154 صفحة، ما جادت به قريحة 62 كاتبا وأديبا، عبروا عن همهم وحبهم وتضامنهم مع أهل فلسطين، وقال إن خطوة الاتحاد في مناصرة الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة، تأتي من باب تأكيد دور المثقف الأردني في تسليط الضوء على ما يحدث في فلسطين المحتلة.
وقدم الناقد عبد الباسط الكيالي في حفل الإشهار الذي أداره القس سامر عازار، قراءة انطباعية في أعمال الكتاب التي توزعت بين الشعر العامودي والنصوص الشعرية والمقالات الأدبية، كما قدم رؤيته عن المقاومة الفلسطينية ودورها في الدفاع عن أرض فلسطين، كما تحدث صاحب دار يافا للنشر والتوزيع، الجهة التي طبعت ووزعت كتاب "طوفان الأقصى"، الناشر وائل عبد ربه، عن دور الناشرين في تفعيل فكرة أدب المقاومة ونشره على صعيد واسع.
وتضمن حفل الاشهار، قراءات شعرية وأدبية للشاعرين راكان المساعيد وحكمت العزة، وتكريم المشاركين في الكتاب من قبل راعية الحفل ورئيس الاتحاد.- (بترا)

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