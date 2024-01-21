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المهندس لـالمجالي.. رواية الزمن الذي لم يمض بعد

1/21/2024 2:25:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تفتح رواية "المهندس" للروائي الأردني سامر حيدر المجالي مشهدًا يطل على مجمل التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها الشباب العربي منذ بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وتقدم ما يواجهون من هموم، وما يعيشون من نجاحات وإخفاقات على الصعد المهنية والإنسانية كافة.
وتدور أحداث الرواية في ثلاث دول عربية هي: الأردن ومصر والإمارات؛ إذ تنطلق الأحداث من مدينة عمان التي ولد وعاش بطل الرواية "فراس" سنوات شبابه فيها، قبل أن ينتقل للعمل في إمارة دبي، وتبدأ من هناك شهادته على العصر الذي عاشه بتجلياته المتعددة؛ ولا سيما تلك المتعلقة بعالم المال والأعمال.
وجاءت الرواية الصادرة عن "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن في 192 صفحة من القطع المتوسط، ويسجل لها تلك الإطلالة الموضوعية على زمن ما تزال أحداثه ساخنة، ونقلها لتفاصيل يومية يعيشها الشباب العربي في مختلف البقاع التي تظهر خلال الرواية، مع أخذها بعين الاعتبار التداخلات الجغرافية والزمنية في مسرح الأحداث، إذ تعود بالقارئ إلى عقدي الثمانينيات والتسعينيات في الأردن كي تربط الحاضر بالماضي. وللغرض نفسه، تعرض مجموعة من سمات الحقبة الناصرية، وتطوف بعهد الانفتاح في مصر، لتصب الرؤى جميعها في الأعوام من 2010-2019 التي شهدت أهم مفاصل الرواية.
يصف البطل؛ فراس، مدينة دبي في إحدى الفقرات قائلا: "المكان دائما صاخب، تشعر فيه أنك محاصر بالفخامة، تطل عليك الأبراج كما لو أنها كائنات علوية تحرس المكان، يتوقف الزمن متى خالجك هذا الشعور العلوي، وينتابك خليط من الرهبة والاستمتاع فتمنحك اللحظة رحيقها كاملا.. على جانب الرصيف تقع عشرات المقاهي والمطاعم المزدحمة دائمًا ببشر من جميع الأعراق، يجد المرء عربا وغربيين وشرق آسيويين وأفارقة وأتراكا وكل ما قد يخطر بالبال من أمم الأرض.. يتجاورون على الطاولات وربما شكلوا مجموعة واحدة. الغالب على الناس هناك إلا قليلا منهم أن تتضاءل المسافات الثقافية والإثنية؛ ذاك أول ما يبدو للناظر، وهو ما يميز المدينة بوصفها مركزًا عالميا للأعمال والتسوق والسياحة".
وتحرص الرواية كذلك على إبراز الثيمة الهندسية خلال أحداثها، فتقدم رؤى مكانية ذات طابع هندسي، وتتحدث عن سمات العمران في غير مدينة من المدن التي يرد ذكرها خلال السرد، وتستذكر معماريين أعلاما تركوا بصماتهم في الحضارة الإنسانية، بل إنها تعمد إلى المزج بين الهندسة والحالات النفسية التي يمر بها بطل الرواية، مشكلة علاقة فريدة من نوعها بين الجانبين.
ولم تخل الرواية من جانب صوفي فلسفي، ولا سيما مع معاناة بطلها من كآبة شديدة لازمته طوال مراحل الرواية.
يقول البطل واصفا هذه الحال: "إن كل ثانية من الكآبة تمر بي في هذا العالم تعادل أبدية من السواد".
ومن الجدير بالذكر، أن سامر حيدر المجالي روائي وباحث أردني في مجال التصوف والفلسفة، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأردنية، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نورثامبتون البريطانية، وقد صدر له قبل هذه الرواية: "شياطين في حضرة الملكوت".. بحوث عرفانية وفلسفية (2017)، "أكمام الحب والغضب".. نصوص (2019)، "المؤابي".. رواية (2020)، "شهود من أهلها".. جمع وتحرير (2020)، "مع الحياة نظرات في صفاتها وأسرارها".. فلسفة (2021).

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