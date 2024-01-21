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نظامك الغذائي.. كيف يؤثر على جودة النوم ومستويات الأرق؟

1/21/2024 2:25:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسراء الردايدة هل تعرف أن الطريقة التي تتناول بها الطعام تؤثر على نومك في ساعات الليل؟ في بعض الأحيان تجد نفسك ما تزال مستيقظا عند الساعة الثانية صباحا بعد الاستمتاع بفنجان من القهوة مع قطعة من الحلوى. من المهم إدراك حقيقة أن اختياراتك الغذائية على مدار اليوم قد تؤثر أيضا على صحة نومك ليلا.
في الواقع، تظهر المزيد من الأدلة على أن الأنماط الغذائية العامة يمكن أن تؤثر على جودة النوم وتساهم في زيادة الأرق، وفقا لموقع "ذا كونفرسيشن"، حيث قامت المتخصصة في علم الأوبئة الغذائية الدكتورة ايريكا سي يانسن بمتابعة الأنظمة الغذائية على مستوى السكان وكيفية تأثيرها على الصحة.
في الولايات المتحدة، تعاني نسبة كبيرة من السكان من سوء نوعية النوم واضطرابات النوم مثل الأرق وانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، وهي حالة يصبح فيها مجرى الهواء العلوي مسدودًا ويتوقف التنفس أثناء النوم. وفي الوقت نفسه، يتناول كثيرون الأطعمة الدهنية والمعالجة، وقليلًا جدًا من الألياف، وقليلًا جدًا من الفواكه والخضراوات.
ورغم أنه من الصعب تحديد ما إذا كان الاتجاهان يرتبطان ببعضهما البعض، إلا أن المزيد من الأبحاث تشير إلى الروابط بين النوم والنظام الغذائي وتقدم تلميحات حول الأسس البيولوجية لهذه العلاقات.
كيف يمكن أن يتشابك النظام الغذائي ونوعية النوم؟
 لفهم أعمق للعلاقة المحتملة بين النوم والنظام الغذائي لدى من تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، قامت يانسن وفريقها بتحليل ما إذا كان الأشخاص الذين يتبعون الإرشادات الغذائية يحصلون على ساعات نوم أكثر.
وباستخدام مجموعة بيانات تمثيلية على المستوى الوطني من المسوحات التي تم جمعها من العام 2011 إلى العام 2016، وجدوا أن الأشخاص الذين لم يلتزموا بالتوصيات الغذائية مثل تناول حصص كافية من الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة كانت مدة نومهم أقصر.
وفي دراسة منفصلة نشرت في "ساينس دايركت" في العام 2021 للفريق نفسه قاموا بمتابعة أكثر من 1000 شاب بالغ تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 30 عامًا وتم تسجيلهم في دراسة التدخل الغذائي على شبكة الإنترنت المصممة لمساعدتهم على زيادة حصصهم اليومية من الفواكه والخضراوات. وجد أن أولئك الذين زادوا من استهلاك الفواكه والخضراوات على مدى ثلاثة أشهر أفادوا بتحسن نوعية النوم وانخفاض أعراض الأرق.
وتظهر الأبحاث التي أجريت خارج الولايات المتحدة من قبل مجموعة يانسن وآخرين أيضًا، أن الأنماط الغذائية الصحية بشكل عام ترتبط بنوعية نوم أفضل وتقليل أعراض الأرق.
ويشمل هذا النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط – وهو نظام غني بالأطعمة النباتية وزيت الزيتون والمأكولات البحرية، وقليل من اللحوم الحمراء والسكر المضاف – والأنظمة الغذائية المضادة للالتهابات.
وهي تشبه النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ولكنها تتضمن تركيزًا إضافيًا على مكونات معينة مثل الفلافونويد، وهي مجموعة من المركبات الموجودة في النباتات، والتي ثبت أنها تقلل من صانعات الالتهابات الحيوية في الدم.
تحليل الأطعمة والمواد المغذية
 ضمن أنماط النظام الغذائي الصحي الشامل، هناك العديد من الأطعمة والعناصر الغذائية الفردية التي قد تكون مرتبطة بنوعية النوم، بدرجات متفاوتة من الأدلة.
على سبيل المثال، ربطت الدراسات بين استهلاك الأسماك ومنتجات الألبان وفاكهتي الكيوي والكرز الحامض وأنواع التوت الأخرى مثل الفراولة والتوت مع نوم أفضل. أحد المسارات الشائعة التي قد تؤثر من خلالها هذه الأطعمة على النوم هو توفير الميلاتونين، وهو معدل مهم لدورات النوم والاستيقاظ في الدماغ.
وترتبط أيضًا الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفول والشوفان وبعض مصادر البروتين - خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من حمض التربتوفان الأميني، مثل الدواجن، بنوم عالي الجودة. تشمل العناصر الغذائية الفردية التي قد تكون مفيدة، المغنيسيوم وفيتامين د، والحديد وأحماض أوميغا 3 الدهنية والمنغنيز. بعض الأطعمة مثل سمك السلمون هي مصادر للعناصر الغذائية المتعددة.
الأطعمة التي يجب تجنبها لصحة النوم
 إن تناول كميات أكبر من الأطعمة التي تعزز النوم لا يكفي بالضرورة للحصول على نوم أفضل. ومن المهم أيضًا تجنب بعض الأطعمة التي قد تكون سيئة، تحديدا الدهون المشبعة، مثل تلك الموجودة في البرغر والبطاطا المقلية والأطعمة المصنعة، حيث تؤدي إلى نوم أقل وأرق أكثر.
في الولايات المتحدة، ارتبط تناول الطعام في أوقات الوجبات التقليدية بدلاً من الوجبات الخفيفة العشوائية بنوم أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط تناول الطعام في وقت متأخر من الليل عادةً بتناول طعام غير صحي مثل الوجبات الخفيفة المصنعة، وذلك يساهم بزيادة النوم المتقطع.
الجزء الأخير والمثير للاهتمام هو أن الارتباط بين النظام الغذائي والنوم غالبًا ما يختلف حسب الجنس. على سبيل المثال، يبدو أن الارتباط بين أنماط النظام الغذائي الصحي وأعراض الأرق يمكن أن يكون أقوى بين النساء.
وقد يكون أحد أسباب ذلك هو الاختلافات بين الجنسين في النوم. وعلى وجه الخصوص، فإن النساء أكثر عرضة من الرجال للمعاناة من الأرق.
مفاتيح النوم الجيد ليلاً
 بشكل عام، لا يوجد طعام أو مشروب سحري واحد من شأنه أن يحسن نومك. ومن الأفضل التركيز على الأنماط الغذائية الصحية الشاملة طوال اليوم، مع استهلاك نسبة أعلى من السعرات الحرارية في وقت مبكر من اليوم.
إلى ذلك، تجنب الكافيين والوجبات الثقيلة خلال ساعتين أو ثلاث ساعات قبل النوم، يجب أن تتضمن الساعات القليلة الأخيرة من اليوم ممارسات صحية جيدة أخرى.
ويشمل ذلك الانفصال عن التكنولوجيا، وتقليل التعرض للضوء، وخلق بيئة مريحة وهادئة للنوم. علاوة على ذلك، فإن إتاحة الوقت الكافي للنوم والحفاظ على وقت نوم واستيقاظ ثابت أمر ضروري.

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