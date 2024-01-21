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التغير المناخي: تهديد خطير.. وخبراء يدعون لرفع وعي الأجيال الناشئة

1/21/2024 2:25:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبوحمور التغير المناخي الذي يحط رحاله على كل بقعة من على هذه الأرض، لم يعد مجرد خبر يثير فضول البعض لمتابعة ما يحدث، إنما بات جزءا من واقع الحال الذي سيكون ضرره كبيرا وخطيرا إن لم يتم أخذه بعين الاعتبار، وايلاؤه أهمية خصوصا لدى الأجيال الناشئة التي ما تزال تحتاج للوعي التام لفهم تلك التغيرات العالمية.
يعد الأطفال من بين الفئات الأكثر ضعفا في مواجهة آثار التغيرات المناخية، حيث يتعرض ما يقرب من مليار طفلٍ لمخاطر متزايدة بحسب منظمة اليونيسيف، هذه المخاطر تقوّض الحقوق الأساسية للأطفال من حول العالم، حيث يشكل تغير المناخ تهديداً مباشراً لقدرة الطفل على البقاء والنماء والازدهار.
التغير الكبير في درجات الحرارة وما يرافقها من انحباس حراري وقلة مستوى الموسم المطري بات بيئة خصبة تهدد صحة وسلامة الحياة والبيئة، لا سيما على حياة الأطفال، هذا الجيل الذي سيعيش التغير المناخي في أعلى درجاته.
وأخذت الظواهر الجوية القصوى عالميا، من أعاصير وموجات حر، تتزايد في تواترها وشدتها، وهي تؤثر على حياة الأطفال، كما تتسبب الفيضانات بإضعاف مرافق المياه والصرف الصحي، مما يؤدي إلى انتشار أمراض من قبيل الكوليرا، وهي تمثل خطراً داهماً على الأطفال بصفة خاصة. بحسب ما نشرته اليونسيف في تقريرها حو أثر التغير المناخي على حياة وسلامة الأطفال.
إن مشاركة الأطفال في القضايا التي تؤثر عليهم هي حق رئيسي لهم بحسب المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل، حيث تعمل اليونسيف مع اليافعين لإعلاء أصواتهم بشأن تغير المناخ وذلك من خلال منصات مبتكرة، وأنشطة دعوى، والمشاركة في اجتماعات القمة الرئيسية التي تُعقد في الأمم المتحدة.
يعتبر الأطفال بحسب أمين سر جمعية التغير المناخي مارية بحدوشة من أكثر الفئات تأثرا بالتغير المناخي لعدم توفر المعرفة الكافية بكيفية التعامل مع الأخطار الناتجة عن التغيرات المناخية. وتضيف أن الأطفال هم أكثر عرضة للأمراض المختلفة وخاصة أمراض الجهاز التنفسي والحساسية، وهم أيضا أكثر الفئات المتضررة في حالة حدوث الفيضانات والكوارث الطبيعية.
ويؤدي الجفاف والتغيّر العالمي لسقوط الامطار إلى فشل المحاصيل وزيادة أسعار الأغذية، مما يعني انعدام الأمن الغذائي والحرمان من الأغذية للفقراء، وهذا قد يؤدي إلى تأثيرات تمتد مدى الحياة، إضافة إلى تدمير سبل العيش، وزيادة الهجرة والنزاعات، وكبح الفرص للأطفال واليافعين.
ويعتبر الأطفال وفق بحدوشة هم الأكثر عرضة للأمراض التي ستزداد انتشاراً نتيجةً لتغير المناخ، ويتحمل ممن هم دون سن الخامسة قرابة 90 في المائة من عبء الأمراض التي يمكن عزوها إلى تغير المناخ.
وتؤكد بدورها على ضرورة عمل برامج توعية للفئات الصغيرة بالعمر التي تذهب إلى المدارس من الروضة ولغاية الصفوف الأساسية الأولى بتدريبهم وتزويدهم بمعلومات اساسية عن التغيرات المناخية وكيفية تأثيرها على حياتهم.
ويكون ذلك من خلال عمل ورشات عمل تتضمن اللعب والرسم وقراءة القصص البسيطة وبالتعاون مع موجهي التربية البيئة في المدارس، هذه البرامج يتم اتباعها في جمعية التغير المناخي وحماية البيئة الاردنية بالتعاون مع المدارس الخاصة والحكومية، وأيضا هناك برامج مخصصة للفئات الأكبر سنا من عمر الطفولة.
وقامت الجمعية بحسب بحدوشة بإعداد كتيب للفئات العمرية الصغيرة "ارسم ولون" يتضمن لوحات تعريفية عن أهمية البيئة وكيفية المحافظة عليها، بالإضافة إلى العديد من البوسترات التي تساعد على الفهم لأهمية التغيرات المناخية.
ولاقت هذه الكتيبات تجاوبا كبيرا من قبل الأطفال بجميع فئاتها، فضلا عن القيام بعمل محاضرات توعية للأهل لكيفية مساعدة أنفسهم واطفالهم للتعامل مع التغيرات المناخية.
وتلفت بحدوشة إلى التعاون الكبير بين الجمعية ووزارة التربية والتعليم، حيث تأخذ الموافقات اللازمة لزيارة المدارس والتعاون يكون أكبر من قبل نفس المدارس، حيث يتم التجاوب والتعاون واعطاء بعض الأفكار الجديدة بتطبيقها، حيث إن لدى جميع المدارس برامج ونشاطات بيئية جيدة جدا.
الاستشاري التربوي الدكتور عايش نوايسة يشير بدوره إلى ارتباط التغير المناخي وانعكاسه على الحياة والتأثيرات الكبيرة جدا على البيئة نتاج التلوث والغازات والفضلات الصناعية. معلمون وتربويون حذروا من هذه التغييرات وتأثيرها على الحياة، وبالتالي التحول من ارتفاع درجات الحرارة والانحباس المطري بشكل كبير جدا وأثرها على الحياة.
ويأتي دور المجال التربوي مع الأطفال والطلاب بحسب النوايسة برفع وعيهم وإثراء معرفتهم بهذه التغييرات، حيث إن النظم التربوية في العالم المتقدم تولي التغير المناخي أهمية كبيرة في مجالات التعليم والتعلم من ناحية التوعية بكيفية التعامل مع التغير المناخي وترك اثر ايجابي لعدم الإسهام في زيادة الأثر السلبي في التغير المناخي.
ويقول النوايسة، "لا بد اليوم من رفع توعية الأطفال بالتغير المناخي وكيفية التعامل مع البيئة المحيطة لأنهم هم الذين سيعيشون هذه التغييرات بشكل كبير" سواء من ناحية درجات الحرارة والتصحر والانحباس الحراري وقلة الأمطار.
ويضيف النوايسة، هذا الجيل هو جيل المستقبل ويجب أن يكون على درجة عالية من الوعي والمعرفة بهذه التغيرات ويجب ان توظف في حياتهم بطريقة إيجابية من خلال عمليات التعلم والتعليم في المدرسة والوسائل الاعلامية والإعلام الرقمي لنعكس التعامل الإيجابي مع التغير المناخي.
ويمكن للأطفال والطلاب أن يؤدوا دوراً أيضاً في التصدي للأخطار المرتبطة بالمناخ من خلال تشجيع أنماط الحياة المستدامة بيئياً وتشكيل قدوة في مجتمعاتهم المحلية إن مشاركة اليافعين هي أمر ضروري إذا ما أردنا ضمان مصالح الأجيال المقبلة.
"نحن مطالبون اليوم ان تتضمن المناهج كل ما يتعلق بالمناخ والتغير المناخي وان تقدم بطريقة علمية سلسة تشجع الأطفال على أن يكون لديهم دور إيجابي على هذه النغيرات السلبية"، التي حدثت على المناخ سواء كان بصنع البشر أو الناتجة من التغيرات الطبيعية وكيف يمكن التعايش معها في ظل ارتفاع درجات التلوث ومعدل التلوث وانعكاسه على طبيعة الحياة وصحة الأطفال.
على الصعيد الصحي إن مسببات تلوث الهواء هي نفسها ما يتسبب بتغير المناخ. ويعيش حوالي مليوني طفل في مناطق تتجاوز فيها مستويات تلوث الهواء المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية – مما يجبرهم على تنفس هواء سام ويعرّض صحتهم وتطور أدمغتهم للخطر. ويتوفى أكثر من نصف مليون طفل دون سن الخامسة سنوياً من جراء أسباب متعلقة بتلوث الهواء. وسيعاني عدد أكبر منهم من أضرار دائمة تلحق بنماء أدمغتهم ورئاتهم.
ويظل مرض التهاب الرئة من الأمراض المعدية الرئيسية المسببة للوفاة بين الأطفال دون سن الخامسة، إذ يودي بحياة ما يصل إلى 2,400 طفل يومياً بالعالم.
وترتبط وفيات الأطفال الناجمة عن التهاب الرئة ارتباطاً قوياً بنقص التغذية، ونقص المياه المأمونة والصرف الصحي، وتلوث الهواء في داخل البيوت، ونقص إمكانية الحصول على الرعاية الصحية – وجميع هذه التحديات تتفاقم من جراء تغير المناخ.
وتدعم اليونسيف مبادرات ترمي إلى جعل المدارس والمراكز الصحية ومرافق المياه والصرف الصحي – والخدمات الأخرى الضرورية لعافية الأطفال – قادرة على مقاومة الصدمات المناخية والبيئية. ولا يقتصر ذلك على تحسين قدرة الأطفال على تحمل الصدمات المستقبلية، بل يقلص أيضاً احتمالية أن تتفاقم أوجه التفاوت الحالية من جراء تغير المناخ. ونهدف تحديداً إلى دعم الحكومات في المجالات التالية؛ تغير المناخ في شح المياه وتلوثها نتيجة للفيضانات وحالات الجفاف أو الأوضاع الجوية الشديدة. وتعمل اليونيسف للارتقاء بحزمة من الحلول التي تتضمن الاستشعار عن بعد لتحسين تحديد مصادر المياه، واستخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه، وأنظمة الإدارة الذكية لاستخدام المياه بكفاءة.

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