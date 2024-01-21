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الخصاونة: المخزون من السِلع الأساسية آمن

1/21/2024 2:24:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم إنَّ اللقاءات التي عقدها خلال مشاركته والوفد الوزاري في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقِد في دافوس الأسبوع الماضي، أظهرت أنَّ المشروع الإصلاحي الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني بأركانه الثَّلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري هو محطّ تقدير وإعجاب من مختلف المؤسَّسات الدَّوليَّة ودوائر القرار الدَّولي.
وأضاف الخصاونة خلال ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، إنَّ اللِّقاءات أظهرت كذلك تقديراً دوليَّاً لافتاً لمواقف الأردن بقيادة جلالته إزاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزَّة، مؤكِّداً "هناك إدراك ووعي كامل من الجميع بتداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزَّة، وتقدير للمواقف الأردنيَّة بضرورة وقف هذا العدوان فوراً، وضمان وصول المساعدات الإنسانيَّة والطبيَّة والوقود والاحتياجات بشكل واسع ومستدام، وإنهاء عنف المستوطنين، والانتقال إلى أفق سياسي يفضي إلى تجسيد حلِّ الدَّولتين بما يضمن إقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السِّيادة الكاملة والنَّاجزة، على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشَّرقيَّة، باعتبار ذلك المدخل إلى إعادة التَّأسيس للاستقرار والرَّفاه في المنطقة والإسهام في حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين".
وأشار الخصاونة إلى لقائه مع المديرة العامَّة لصندوق النَّقد الدَّولي كريستينا جورجيفا والتي أثنت كثيراً على الأداء المالي والنَّقدي والسِّياسات الماليَّة والنَّقديَّة والاقتصاديَّة للمملكة، وشدَّدت على أنَّ الصَّندوق والمؤسَّسات الماليَّة الدَّوليَّة والدُّول المانحة معجبون للغاية ومساندون للإجراءات الإصلاحيَّة الهيكليَّة الذَّاتيَّة المنبع التي تباشرها الحكومة الأردنيَّة، والتي سمحت بوقاية وحماية الطَّبقة الوسطى من الآثار التضخُّميَّة الهائلة، مقارنة باقتصاديَّات الدُّول المتماثلة في منطقتنا والتي أصبحت تعاني من آثار تضخُّميَّة مهولة انعكست على تراجع كبير في سعر صرف عملاتها مقارنة بالعملات الصَّعبة.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أنَّ المديرة العامَّة لصندوق النَّقد الدَّولي عبَّرت عن دعم الصَّندوق الكامل للبرنامج الإصلاحي للمملكة، وأشارت بالكثير من الاعتزاز إلى التَّقدير العالي الذي يحظى به جلالة الملك عبدالله الثَّاني في أروقة الصَّندوق ومؤسَّسات التَّمويل والمؤسَّسات الاقتصاديَّة الدَّوليَّة، فضلاً عن الاحترام السِّياسي الذي يحظى به جلالته في دوائر صنع القرار الدَّولي، لافتةً إلى أنَّ هذا انعكس إيجاباً على كلِّ المداخلات التي استمعت إليها خلال انعقاد جلسة مجلس إدارة صندوق النَّقد الدَّولي لإقرار برنامج التَّسهيل الائتماني للأردن الممتدّ للسَّنوات القادمة والنَّابع من تشخيص احتياجات وطنيَّة أردنيَّة.
وأشادت جورجيفا خلال اللِّقاء بالأداء المالي والاقتصادي الأردني وكذلك الأداء النَّقدي للبنك المركزي الأردني بما في ذلك الوصول إلى احتياطات استراتيجيَّة تبلغ (18.2) مليار دولار أمريكي، وهو رقم قياسي يغطِّي احتياجات المملكة من المستوردات لأشهر طويلة.
كما تحدَّث رئيس الوزراء عن لقاءاته خلال المنتدى بالكثير من مدراء وقيادات الشَّركات الاستثماريَّة لشرح مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك بأركانه الثَّلاثة منظومة التَّحديث السِّياسي، ورؤية التَّحديث الاقتصادي، وتحديث القطاع العام، مؤكِّداً أنَّ هذا المشروع محطّ تقدير وإعجاب من مختلف المؤسَّسات الدَّوليَّة ومن مختلف دوائر القرار الدَّولي.
وأكَّد الخصاونة أنَّ هناك الكثير من النيَّة الحسنة الموجَّهة باتِّجاه المملكة بفعل حصافة سياساتنا والاحترام الكبير والأبواب التي يفتحها لنا جلالة الملك عبدالله الثَّاني بفعل المصداقيَّة العالية التي يتمتَّع بها دوليَّاً على الصَّعيد السِّياسي وسياساته الرَّشيدة وتبنِّي المواقف الصَّحيحة إزاء مختلف القضايا في سياق مبدئي ونهضوي يستهدف أيضاً تحسين الأوضاع الاقتصاديَّة في المملكة بشكل ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشيَّة للمواطنين.
كما أشار رئيس الوزراء إلى لقائه أحد قياديي الائتلاف الذي تقدَّم بعرض فيما يتعلَّق بمشروع النَّاقل الوطني، لافتاً إلى أنَّ هذا ائتلاف استثماري كبير، وقد تلقَّت لجنة العطاءات الخاصَّة هذا العرض وبموجب القانون فإنَّ لجنة العطاءات الخاصَّة هي التي تبحث الجوانب المتعلِّقة بالقضايا والاشتراطات التأهيليَّة الفنيَّة والقانونيَّة والماليَّة لهذا المشروع؛ لتقرِّر بإزائها وتدخل بعد ذلك في آليَّة من التَّفاوض المباشر لتقرِّر المسار المستقبلي. هناك جهات أخرى مهتمَّة بهذا المشروع الأساسي والحيوي والمهمّ وسنطرق كلّ الأبواب ضمن الأليَّات القانونيَّة والإجرائيَّة المتاحة حاليَّاً بما يحقِّق بالنَّتيجة الاشتراطات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهمّ في إطار قواعد سعريَّة ملائمة وضمن جداول زمنيَّة تدخل إلى خطّ التَّزويد بالمياه بحلول عام 2029م على قاعدة الخيارات الفُضلى والمثلى للمملكة سعريَّاً وفنيَّاً.
ولفت الخصاونة إلى وجود الكثير من الاهتمام بالخارطة الاستثماريَّة والاستثمار في الأردن، وهناك إعجاب بالأداء العام للاقتصادي الأردني خلال العام الماضي حتَّى الرُّبع الأخير منه، بما في ذلك تخطِّي الأداء الأفضل والأمثل لنا في قطاع السِّياحة، موضحاً أنَّه ورغم الرُّبع الأخير من العام الماضي إلَّا أنَّ أداء القطاع السِّياحي كان أفضل من سنة 2019م التي هي في سنة الأساس الفُضلى.
وأشار إلى وجود إدراك أنَّه كلَّما امتدَّ أمد هذا العدوان الإسرائيلي السَّافر على قطاع غزَّة كلَّما أنتج آثاراً تضخُّميَّة كان قد تناولها خلال حديثه في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، حيث وجَّه خلالها وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين إلى تعزيز الأدوات الرَّقابيَّة على السَّوق تماماً، وتحيَّة القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة – الجيش العربي – على مبادرتهم الدَّائمة في الإسناد والدَّعم وإبداء الاستعداد الكامل لتوفير المواد الأساسيَّة في أسواق المؤسَّسة الاستهلاكيَّة العسكريَّة بأسعارها الحاليَّة حتَّى نهاية شهر رمضان المبارك.
وجدَّد رئيس الوزراء في هذا الصَّدد التَّوجيه للمؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة بتوفير المواد الأساسيَّة في أسواقها بأسعارها الحاليَّة حتَّى نهاية شهر رمضان المبارك، وإنفاذاً لذلك أعلن الخصاونة عن قرار لمجلس الوزراء بتخصيص مبلغ ثلاثة ملايين دينار لدعم المؤسَّسة وتمكينها من تسديد مستحقَّات
المورِّدين في المواعيد المحدَّدة، وتعزيز مخزونها من المواد الأساسيَّة والرَّمضانيَّة، وتخفيف الكُلف الإضافيَّة التي ستترتَّب عليها نتيجة تثبيت الأسعار حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
كما تضمَّن القرار تكليف شركة الصَّوامع الأردنيَّة بتقديم أسعار تخزين تشجيعيَّة للشَّركات المستورِدة من القطاع الخاص للمواد الأساسيَّة؛ لضمان الحدّ من الأثر التضخُّمي على المواطنين، ووضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة حسب سعرها الذي كان قائماً ما قبل السَّابع من تشرين الأوَّل الماضي حتَّى نهاية شهر رمضان، على أن يُراجع هذا القرار بعد نهاية الشَّهر الفضيل؛ وذلك لتفادي أثر ارتفاع كُلف الشَّحن بواقع حوالي (160 – 180%) للواردة من جنوب شرق آسيا والصَّين، وحوالي (60 – 100%) للواردة من أوروبا والولايات
المتَّحدة الأمريكيَّة.
ونصَّ كذلك على تكليف دائرة الجمارك وجميع الجهات الرَّقابيَّة وشركات التَّخليص والملاحة المعنيَّة بالتَّخليص على البضائع بالعمل على مدار اليوم؛ لضمان إتمام المعاينة الجمركيَّة والتَّخليص على البضائع الواردة لميناء العقبة بأسرع وقت ممكن.
ووجَّه رئيس الوزراء وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين برفع تقرير أسبوعي حول الإجراءات المتَّخذة من الوزارة لغايات الرَّقابة
على الأسواق، وضمان عدم استغلال الأوضاع الاستثنائيَّة للتَّأثير على قوت المواطنين.
وأكَّد الخصاونة على أنَّ مخزون جميع المواد الأساسيَّة آمن ومثالي ولا يوجد ضغط فيما يتعلَّق بمالخزون، مؤكِّداً أنَّ الأثر هو تضخُّمي، وأنَّ انسيابيَّة وصول البضائع قائمة، وأحياناً ربَّما يكون هناك بعض أوجه التَّأخير بسبب بعض قيام شركات الشَّحن باستخدام خطوط بديلة تبتعد عن المناطق التي تشهد أعمالاً عسكريَّة، لكن انتظام الوصول قائم.
ولفت إلى أنَّ الحكومة ووزارة النَّقل أسَّست للكثير من الشَّركات التي تعمل كخطوط تغذية، وبدأت إحدى هذه الشَّركات بعمليَّات التَّحميل والتَّزيل في الميناء العام في العقبة أمس وأوَّل أمس، وجرى التَّوجيه بأن تكون عمليَّات التَّحميل والتَّنزيل والتَّفريغ تسير وفق أعلى اشتراطات السَّلامة هناك.
وجدَّد رئيس الوزراء التَّأكيد على أنَّ أداءنا الاقتصادي خلال العامين الماضيين وحتَّى الرُّبع الأخير من العام الماضي كان إيجابيَّاً، وارتددنا من نسب نموّ سالبة واقتربنا من نسبة نموّ 2.8% وهذا يحتِّم العمل في إطار تعزيز الانطباع الإيجابي؛ لأنَّ الكثير من الأداء الاقتصادي يرتبط بالانطباعات وبالحراك العام والسِّياق العام.
وأضاف: "بلدنا بفعل حكمة قيادتنا هو بلد مستقرّ وآمن رغم وجوده في منطقة تشهد عدوان وعمليَّات حربيَّة، بيد أنَّ حالة الأمن والأمان وانتظام الحياة والحركة الاقتصاديَّة يجب أن نحافظ عليها، بالإضافة إلى انتظام المسعى فيما يتعلَّق بالعمل على تعزيز الشَّراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار المحلِّي والمساعدة قدر ما نستطيع في بعض الاستثمارات المتعثِّرة، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجيَّة".
وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ هناك موثوقيَّة عامَّة في المشهد الاستثماري الأردني بدلالة أنَّ الكثير من الدُّول الشَّقيقة والصَّديقة أعلنت عن حزم استثماريَّة حتَّى بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزَّة، ومن ضمنها دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة الشَّقيقة، وكذلك الائتلاف الذي تقدَّم بعرض لمشروع النَّاقل الوطني، والبدء بمحطَّة التَّغييز الشَّاطئيَّة، وغيرها، وهذه كلَّها محاور تؤشِّر إلى وجود قدر كبير وعالٍ من الموثوقيَّة ويجب أن نسعى دائماً إلى استمرارها وإلى عدم الانجرار إلى أيّ انطباعات سلبيَّة أو قضايا لا تخدم الشَّأن الفلسطيني ووقف العدوان على أهلنا في غزَّة، وفي الوقت ذاته تقوم بإلحاق الأذى الاقتصادي بنا، في الوقت الذي نشهد فيه أداءً ماليَّاً واقتصاديَّاً يقودنا إلى تحقيق مستهدفات متعلِّقة بتعزيز النموّ الاقتصادي.
وأشار الخصاونة إلى أنَّ نقاشات الموازنة العامَّة ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل، وأنَّ مشروع الموازنة العامَّة المقدَّم يتضمَّن أعلى إنفاق رأسمالي في تاريخ الدَّولة الأردنيَّة لإحداث الفارق فيما يتعلَّق بأرقام النموّ الاقتصادي وفي ظلّ أجواء من الموثوقيَّة العامَّة والإقرار العام الدَّولي بأنَّ الأداء الاقتصادي للدَّولة الأردنيَّة رفيع المستوى والذي يجب أن نحافظ عليه.
وختم الخصاونة حديثة بالقول: "سنظل نعمل في إطار هدي التَّوجيه الملكي السَّامي للنَّهوض بالاقتصاد الوطني والمنعة السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للمواطنين وتحقيق مستويات من النموّ تعالج تحدِّياتنا المركزيَّة المتمثِّلة في متلازمتيّ البطالة والفقر".

MENAFN21012024000072011014ID1107748398

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