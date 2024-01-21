إزالة اعتداءات على أراضي الخزينة بمنطقة البلاونة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أزالت كوادر سلطة وادي الأردن، بالتعاون مع الأمن العام، اعتداءات على أراضي الخزينة، في منطقة البلاونة.
وقال بيان للسلطة نشر على صفحتها اليوم الأحد، إن الاعتداءات جاءت على طريق زراعي، وتم زراعته بأشجار الحمضيات بطريقة غير مشروعة من قبل أحد مالكي القطع المحاذية للطريق، وتم إزالة الاعتداءات وعمل تقرير مشترك ، مبينا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المعتدي حسب الأصول.
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