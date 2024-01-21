إطلاق قناة رسمية لولي العهد على منصة يوتيوب

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أطلق مكتب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، القناة الرسمية لسموه على منصة " يوتيوب".
وتتيح القناة، التي تدار من قبل مكتب سمو ولي العهد، إمكانية الوصول إلى محتوى مرئي لبرامج وزيارات سمو ولي العهد، بجودة عالية.
واحتوت القناة في انطلاقتها على ملخص حول زيارة العمل التي قام بها سمو ولي العهد وبرفقته سمو الأميرة رجوة الحسين إلى سنغافورة الأسبوع الماضي.
وتالياً رابط القناة الرسمية لسمو ولي العهد على منصة يوتيوب: (انقر هنا )
وتنضم القناة الرسمية لسمو ولي العهد على "يوتيوب" إلى حسابيه على منصتي فليكر وانستغرام.
MENAFN21012024000072011014ID1107748395
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.