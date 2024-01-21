مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلة بني صخر/الفايز وآل الطاهر والعرموطي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عموم قبيلة بني صخر عامة، وعشيرة الفايز، خاصة بوفاة جهاد راكان المسلط الفايز ، وإلى آل الطاهر بوفاة الدكتور محمود الطاهر، أحد مؤسسي مستشفى الأمل، وإلى عشيرة العرموطي بوفاة الحاجة آمنة حسين أحمد العرموطي.
ونقل العيسوي،خلال زيارته اليوم الأحد بيت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا الله أن يتغمد الفقداء بواسع رحمته.
كما قدم التعازي إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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