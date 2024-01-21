حزبيون: ما حذر منه الملك من انفجار المنطقة لن يثني الأردنيين عن الوقوف مع الفلسطينيين

MENAFN - Alghad Newspaper) غادة الشيخ

في وقت أظهرت فيه تحذيرات جلالة الملك عبدالله السابقة، من أن انسداد الافق لحل القضية الفلسطينية، سيفجر الأوضاع في منطقة قلقة سياسيا، فإن ما حدث في السابع من اكتور الماضي، كشف عن عمق هذه التحذيرات التي أضحت تمثيلا على ارض الواقع، بما ترتكبه قوات الاحتلال من أعمال إجرامية، تأخذ المنطقة الى مستقبل مظلم في حال استمرت قضية فلسطين بعيدة عن الحل في الذهن الصهيوني المتطرف.

وقد أجمع أمناء أحزاب وحزبيون، على أن جلالة الملك في تحذيراته للمجتمع الدولي منذ أعوام، بانهى ستودي لانفجار أوضاع المنطقة جراء عدم حل القضية الفلسطينية، فإن تصعيد متطرفي الكيان الصهيوني من استفزازاتهم وانتهاكاتهم في الضفة الغربية ومحاصرة القطاع منذ 17 عاما، تجلت واقعا ملوسا مع عملية طوفان الاقصى في 7 أكتوبر، وما تزال تداعيات هذا الانفجار مستمرة الى اليوم، في ظل حرب إبادية تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في غزة.

واتفقوا في ندوة عقدها حزب التكامل الوطني، وأدارها الزميل سلطان الحطاب، على أن هذه الحرب العدوانية، ستلقي بتأثيراتها على مختلف أصعدة الحياة في عالمنا، بخاصة الاقتصاد، اذ بدأت تأثيراتها عليه، بل إن هناك مؤشرات تلقي بظلالها في اتجاه حدوث انهيار اقتصادي عالمي في القريب العاجل.

أمين عام حزب التكامل فايز البصوص، أكد أن موقف الهاشميين تاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهو ليس وليد اللحظة، بل تجلى طيلة الفترة الاحتلاليية الغاشمة لفلسطين.

واستذكر البصوص ما سمي بـ"صفقة القرن"، وما نما عنها من محاولات تسعى لاختلاق حل سياسي مرتبك للقضية الفلسطينية، على حساب الأردن وفلسطين، لكن الموقف الأردني كان حازما برفضه لها، برغم ما مورس على الاردنيين من ضغوطات، ليتماهى هذه الموقف الوطني مع الموقف الفلسطيني ورؤية جلالة الملك، لذا جرى اجهاض الصفقة في مهدها.

وأضاف البصوص، أنه في خضم تشكيل الاحتلال حكومة يمينية متطرفة في الكيان، أطلق جلالته تحذيره للمجتمع الدولي، بأن استمرار الانتهاكات الصهيونية للمسجد الأقصى، ستتبعه نتائج كارثية، ولم يأخذ المجتمع الدولي بتحذيرات جلالته، وضاعف جرائمه باطلاق العنان لاجرامه الفاشي في قصف قطاع غزة، مستهدفا البشر والشجر والحجر، مستظلا بدعم غربي وصمت دولي مريع.

واعتبر أمين عام حزب الائتلاف الوطني د. مصطفى العماوي، أن الأردن وقائده يدركون اهمية القضية الفلسطينية، ويتعاملون مع معطياتها على انها قضيتهم، برغم ما تمر به الحدود الشمالية للمملكة من أحداث هذه الايام.

ورأى العماوي، أن الأحزاب الحالية، ما تزال تنتهج نظام "الفزعة"، وأبعد ما تكون عن الإصلاح، برغم وجود إرادة سياسية للإصلاح، لافتا الى أن الاحزاب في مرحلتها الحالية، غير جاهزة لتشكيل حكومات برلمانية، مشيرا إلى أن المطلوب حاليا، يتبلور في أن تقوي الاحزاب نفسها ببرامجها ورؤيتها، لتضمن دخولها للبرلمان.

وبين العين إبراهيم الطراونة من حزب الميثاق الوطني، أن الموقف الأردني بشأن الحرب الإبادية على غزة متقدم، مشيرا الى أنه اذا ما استعرضنا المواقف العربية والإسلامية، نجد انها لا تتساوى مع الموقف الأردني في ظل ما هو متاح له من إمكانيات.

وأكد أن جلالة الملك، في تحذيراته من الانفجار قبل الحرب فرخ جرائم ابادية بعد 7 أكتوبر ارتكبها الاحتلال الصهيوني، لكن "عندما نتحدث عن الموقف الأردني تجاه فلسطين، فإننا نتحدث عن مصلحة وطنية، تشدد على ان اردن قوي سياسيا واقتصاديا، يؤهله لكي يكون سندا قويا لفلسطين"، لافتا الى ان المخطط الصهيوني، ليس مقصورا على تهجير أهل غزة الى مصر، بل وتهجير ابناء الضفة الغربية للأردن.

وحذر عضو المجلس الاقتصادي في حزب نماء د. حيدر المجالي، من الخطر الذي يعيشه الاقتصاد الاردني، جراء هذه الحرب، واصفا الوضع بـ"غير مطمئن"، مبينا ان الاستثمارات الاردنية منذ بدأت الحربر، انخفضت بمعدل 100 %، وأكثرها تضررا قطاع السياحة.

وحذر المجالي من عسكرة في البحر الأحمر، لان ذلك سيؤدي لانهيار اقتصادي عالمي، وسيمس الأردن بقوة، لافتا الى ان التجارة الخارجية للمملكة، تعتمد على النقل البحري الذي ارتفعت اسعاره الى 173 %، داعيا لخطة طوارئ وتحفيز، لتدارك تكلفة هذه الحرب على الأردن.