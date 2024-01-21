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غوشة: المكاتب الهندسية تبحث تحصيل الأتعاب في 27 الحالي

1/21/2024 2:24:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان – قال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة، إنه سيتم خلال اجتماع الهيئة العامة للمكاتب الهندسية المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي، بحث إقرار إجراءات تحصيل المكاتب الهندسية لأتعابها في التصميم للمشاريع التي لا تزيد مساحتها على 500 متر مربع.
وبين غوشة أن هذا الاجتماع يأتي، استنادا إلى نص المادة 6 من نظام المكاتب الهندسية، ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة الاستثنائي الذي كان مقرّرا أول من أمس، حيث تمت دعوة الهيئة العامة للاجتماع يوم السبت 27 كانون الثاني (يناير) الحالي، في مجمع النقابات المهنية، على أن يكون الاجتماع قانونيا بمن حضر.
وأضاف أنه استنادًا لقانون المكاتب والشركات الهندسية وصلاحيات الهيئة العامة، فإن موضوع تحصيل الأتعاب الهندسية هو من صلاحية الهيئة العامة التي تعطي التوجيهات لمجلس الهيئة باتخاذ القرار المناسب للسير في هذه الإجراءات.
وتابع قائلا: "من هنا كان لا بد من دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي واستثنائي للبحث في موضوع تحصيل الأتعاب الهندسية".
ولفت إلى أن الدعوة لاجتماع استثنائي، تعود إلى أسباب أخرى، من أهمها تَقدُّم مجموعة من المكاتب من إربد والزرقاء والمفرق لوضع تعليمات لتحصيل الأتعاب الهندسية للمساحات التي تقل عن 500 متر مربع، وفي هذه الحالة، وحيث إن النظام والعمل الاستشاري في الأردن ليس مغلقا على المحافظات، بل مفتوح لكل محافظات المملكة، ارتأت الهيئة من الجانب القانوني ضرورة دعوة الهيئة العامة للبحث في المقترحات وأخذ توجّهها.
وقال إن تلك التوجهات تقضي بخفض أتعاب التصميم إذا كانت مساحة البناء أقل من 500 متر مربع وخاضعا لآلية التصميم، وهي التي يتم من خلالها إيداع مبالغ مالية من خلال حساب النقابة، ومن ثم إعادة توزيعها على المكاتب الهندسية، مع تحصيل نسبة معينة منها لصالح الصندوق التعاوني الذي سيتم إنشاؤه لاحقا.
وأكد غوشة أن من الأسباب أيضا، التي دفعت لعقد هذا الاجتماع، وجود آلية تصميم ستعمل على ضبط الأسعار ومنع الدخلاء على المهنة من ممارسة العمل الاستشاري، لضبط المنظومة.
وأشار إلى أن القرار، في النهاية، هو قرار هيئة عامة مع إعطاء استثناءات بمقدار 5 معاملات لكل مكتب خارج هذه المنظومة.
وحول الأسباب التي تم تحديد فيها مساحة 500 متر مربع، قال غوشة إنه في اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي قبل عامين، تم طرح هذا الموضوع، ولم تكن المساحات محدّدة، وكانت لجميع المشاريع حتى 10 آلاف متر مربع، حيث ارتأى المستشار القانوني أنه لا يجوز إعادة البحث باجتماعات الهيئة العامة بقرار تم اتخاذه سابقا، لكن عندما تم تحديده بـ500 متر مربع "نستطيع العودة للهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب".
واعتبر أن موضوع آلية التصميم هو موضوع شائك، وهناك مؤيدون ومعارضون له، مبينا أن لكل أسبابه ومبرراته، وبالتالي فإن الهيئة العامة هي من تعطي رأيها استناداً إلى الاجتماع.

MENAFN21012024000072011014ID1107748390

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