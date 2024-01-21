Sunday, 21 January 2024 11:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيف يمكن زيادة الترابط بين المياه والطاقة وصولا لاستدامة التزويد؟

1/21/2024 2:24:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - في سياق تنامي الدعوات عالميا، لتعزيز الشراكة بين قطاعي المياه والطاقة، وصولا الى ابتكارات في معالجة المياه بكفاءة باستخدام الطاقة، تمضي وزارة المياه والري وفق مشاريع تهدف لـ”رفع كفاءة الطاقة، قدرها 20.518 مليون دينار”.
وفي إطار مضيها في هذه الخطوات، أكد الناطق الاعلامي باسم الوزارة عمر سلامة في تصريحات لـ”الغد”، ان“المياه” تنفذ برنامج مشاريع متكامل بين قطاعي المياه والطاقة بين العامين 2023 و2024.
وأضاف سلامة، ان هذه المشاريع تتعدد بين: الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) في منطقة الديسة - معان بقدرة 24 ميغا واط بكلفة 30 مليون يورو، والطاقة، الزارة - ماعين في منطقة الاغوار بقدرة 1 ميجا واط بتكلفة مليون دينار.
وأوضح سلامة، ان من بين تلك المشاريع: الطاقة لشركة مياه العقبة، ومنها مشاريع: طاقة شمسية بئر الريشة في العقبة بقدرة 50 كيلو واط بتكلفة 40 ألف دينار، وطاقة شمسية بئر رحمة في العقبة، بقدرة 50 كيلو واط بتكلفة 40 ألف دينار، والطاقة الشمسية في العقبة بقدرة 1600 كيلو واط بتكلفة 1.5 مليون دينار.
وتابع أن من بين المشاريع الهادفة لتعزيز التكامل بين المياه والطاقة؛ مشروع محطات توليد الطاقة الكهرمائية في وادي العرب والشونة الشمالية في منظقة الشونة الشمالية ووادي العرب بتكلفة 14 مليون دينار، ومشروع الغاز الحيوي في محطة تنقية الغباوي في الغباوي عمان بقدرة 2.8 ميجا واط بتكلفة 15 مليون دينار، ومشروع الطاقة الشمسية 1 ميجا واط في منطقة محافظة البلقاء– الشونة الجنوبية بتكلفة 989.213 الف دينار.
وذلك الى جانب مشروع الطاقة الشمسية 1 ميجا واط في منطقة محافظة البلقاء– الشونة الجنوبية بتكلفة 139.722 الف يورو.
وتترجم مشاريع القطاع المائي في هذا السياق، الرؤية الإستراتيجية التي رسمتها خريطة طريق هذا القطاع الذي يعاني عجزا مائيا وماليا كبيرا، في وقت تتعاظم فيه الدعوات للوصول نحو التكامل والتنسيق بين القطاعين، على نحو أفضل يضمن الاستفادة من اعتماد بعضهما على بعض.
كذلك، دعا تقرير دولي صدر مؤخرا عن مجلة“فوربس”، الباحثين والمهندسين في العالم؛ لأهمية العمل معا بهدف تطوير حلول متكاملة تحسن استخدام الموارد وتقلل التأثير البيئي وتعزز الاستدامة.
وفيما أشار التقرير الذي حمل عنوان“المياه والطاقة مترابطان”، وحصلت“الغد” على نسخة منه، الى دور الشراكة بين القطاعات بالوصول لابتكارات تعالج المياه بكفاءة في استخدام الطاقة وإنتاجها ونقلها بكفاءة، أكدت الإستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 - 2040، هدف الوصول الى توسعة نطاق استخدام الطاقة المتجددة في عمليات قطاع المياه، لخفض التكاليف وتحسين الأداء المالي.
ونبه وزير المياه رائد أبو السعود، في تصريحات سابقة، الى تداعيات ارتفاع فاتورة الطاقة لقطاع المياه وقدرها 50 % من تكاليف التشغيل والصيانة، موضحا أن كلفة الكهرباء ارتفعت من 53 مليون دينار في العام 2010 إلى 179 مليونا في العام 2021، بزيادة نحو 150 %، ما“يعادل قيمة إيرادت فواتير خدمات المياه والصرف الصحي إجمالا”.
وقال أبو السعود حينها“في النتيجة، يواجه قطاع المياه عجزا سنويا يتراوح بين 200 و300 مليون دينار، ما يكبّد الخزينة أعباء كبيرة ويرفع من مديونية القطاع”.
وشددت الإستراتيجية، وهي خريطة الطريق طويلة الأمد لتحقيق الأمن المائي في الأردن، في محاور منفصلة، على سعي القطاع المائي نحو تعزيز كفاءة الطاقة في مراحل تشغيل المياه كافة، مبينة تطوير القطاع برنامجا متكاملا، يشمل استثمارات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وحلولا تشغيلية عدة، تهدف لخفض تكاليف الطاقة، وتحقيق الاستدامة، لتحقيق الهدف الأساسي نحو تقديم خدمة أفضل.
وعن مشاريع القطاع، تؤكد مضامين مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، الذي تمضي الحكومة بدراسة العرض المقدم من الائتلاف المؤهل لتنفيذه حاليا، متطلبات استخدام الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، وبما يضمن التزام الحكومة بانبعاث الغازات الدفينة، وما له من أثر بتخفيض كلفة المتر المكعب للمياه المنتجة.
وأخذ المشروع في اعتباراته جوانب الدراسة البيئية، بحيث أقر استخدام الطاقة المتجددة لتخفيض كلف الطاقة وانبعاثات الكربون، وتحويله لـ”مشروع أخضر بيئيا”، بحيث ستستخدم الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة، لتغطية الحمل الكهربائي للمشروع في النهار، بينما يجري استجرار الكهرباء من الشبكة الوطنية في الفترة المسائية.
وتذهب حوالي نصف الميزانية التشغيلية لسلطة المياه لأغراض الطاقة، فيما تتزايد تحديات استمرارية نمو معدل استهلاك الطاقة، لتشغيل محطات تحلية المياه وضخها من مناسيب منخفضة ونقلها لمسافات بعيدة إلى حيث المناطق السكانية.
وعودة لتفاصيل التقرير، فقد حذر من“الاستهانة” بالتفاعل المعقد بين قطاعي المياه والطاقة، سيما وأن صناعات عدة تتعامل معهما باعتبارهما كيانين منفصلين تماما، داعيا لضرورة المضي وفق“المنظور الشامل” في عالم حيث ندرة الموارد والاستدامة هي الأولوية القصوى.
وأوضح، أن العلاقة بين المياه والطاقة“متبادلة معقدة”، وتتجلى في الاعتماد المتبادل بنواح عدة، بحيث تتطلب محطات الطاقة الكهروحرارية كميات هائلة من المياه للتبريد.

MENAFN21012024000072011014ID1107748388

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث