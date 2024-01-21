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الأردن يحتاج لــ974 مليون دولار لتلبية حاجات اللاجئين السوريين

1/21/2024 2:24:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان – يحتاج الأردن لتمويل بحجم 974.217 مليون دولار، لتلبية متطلبات الاستجابة للاجئين السوريين العام الحالي، وذلك بحسب خطة الاستجابة الإقليميّة الصادرة عن الأمم المتحدة، بحيث تغطي هذه المتطلبات، جوانب ممن احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة من الأردنيين الذين يحتاجون لدعم ومساعدة.
ووفقاً للإستراتيجيّة، فإن هناك 2.7 مليون أردني في المجتمعات المستضيفة للاجئين يحتاجون للدعم، بينما هناك 730 ألف لاجئ سوري يحتاجون لدعم مماثل.
وذكرت الخطّة التي تغطي 5 دول تستضيف اللاجئين هي: الأردن مصر والعراق ولبنان وتركيا، أنّ الأردن هو ثاني أعلى بلد مستضيف للاجئين من حيث العدد مقابل عدد السكان، الذي يستضيف حالياً 1.3 مليون لاجئ، منهم 730,630 لاجئاً مسجلاً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنهم 653,295 سورياً و77,335 من جنسيات أخرى. ومن بين هؤلاء، يعيش 81.4 % في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.
وقالت الخطّة إنه وعلى الرغم من عدم كونه طرفًا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إلا أن الأردن يستضيف اللاجئين ويحميهم دائمًا، ويدعم حقوق الإنسان الأساسية عبر أطرها الوطنية، ومنذ بداية الاستجابة للاجئين، أعطت الأولوية لإدماجهم في التعليم والرعاية الصحية.
وأضافت أنّه بعد مرور 13 عاماً على بداية الأزمة السورية، لم يعد الأردن في حالة طوارئ إنسانية، لكن ومع ذلك، لا تزال هناك احتياجات حادة، تتمحور حول دعم سبل عيش اللاجئين السوريين، بما في ذلك المأوى والأمن الغذائي والسلامة، وتعزيز اندماجهم في الأردن.
ومع نمو السكان، تنشأ تحديات في استيعاب اللاجئين في مجالات الصحة والتعليم وسبل العيش، وتتفاقم هذه التحديات مع النمو الاقتصادي الضعيف المستمر منذ أكثر من عقد، إضافة لعدم الاستقرار الإقليمي، والاضطرابات في التجارة، وجائحة فيروس كوفيد 19 المستجد (كورونا).
وأشارت إلى أن الصعوبات الاقتصادية وأزمة اللاجئين الطويلة الأمد، تتطلب اتباع نهج يركز على الحلول، بما يتماشى مع الأهداف الإنمائية للأردن.
وذكرت الخطة أنه في ظل بيئة تمويلية مقيدة بشكل متزايد، يؤثر انخفاض المساعدة بشكل كبير على أسر اللاجئين، وتشير تقارير برنامج الأغذية العالمي إلى ارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد في المجتمع المحلي والمخيمات، مشيرا إلى أنّ هذه النسبة ارتفعت من 3 % إلى 18 % في الربع الثالث من العام الماضي.
وأشارت الخطة إلى أن آليات التكيف السلبية، بما في ذلك الهجرة إلى بلدان ثالثة، آخذة في الارتفاع، محذرة من تعرّض“التماسك الاجتماعي للخطر”.
وذكرت الخطة أن ثلثي اللاجئين في الأردن كانوا قد أفادوا بأن وضعهم المالي تدهور في الأشهر الـسنة الماضية، كما أن متوسط ديون الأسرة يمكن أن يصل إلى 1,261 دينار (1,778 دولاراً).
ووفقاً للخطّة فإنّ الأزمة السورية، التي دخلت الآن عامها الثالث عشر، لا تزال واحدة من أكبر أزمات النزوح على مستوى العالم، حيث نزح أكثر من 12 مليون سوري قسراً.
وفي ظل هذا الوضع“المزري”، ما يزال حوالي 6.5 مليون لاجئ سوري تستضيفهم الدول المجاورة، وسط تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.
ويواجه حوالي 9 من كل 10 لاجئين سوريين تحديات في تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويحتاج عدد أكبر من المجتمعات المضيفة إلى المساعدة أكثر من أي وقت مضى.
وذكرت الخطّة الإقليميّة أنّ البلدان المضيفة للاجئين السوريين أطهرت كرم ضيافة لا يصدق لأكثر من عقد من الزمن، لكنها تعاني من مجموعة من الأزمات التي أدت في بعض البلدان إلى بيئة حماية صعبة بشكل متزايد وضغوط مثيرة للقلق للعودة إلى سورية، وفي الوقت نفسه، يتراجع الدعم الدولي للدول المضيفة.
كما أدت الزلازل التي ضربت تركيا وسورية في فبراير/شباط إلى تفاقم هذا الوضع المتردي، وفي جنوب شرق تركيا، هناك 1.7 مليون لاجئ سوري من بين الـ9 ملايين شخص المتضررين.
وبحسب الخطة فإنّ تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للحرب في غزّة يظهر انخفاضًا حادًا في مؤشر التنمية البشرية، مما يعيد دولة فلسطين إلى الوراء بما يتراوح بين 11 و16 عامًا، اعتمادًا على شدة الصراع. فضلاً عن ذلك فقد أصبح من الممكن بالفعل ملاحظة التداعيات الإقليمية المترتبة على الحرب في غزة، مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات على اقتصادات البلدان المجاورة.

MENAFN21012024000072011014ID1107748387

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