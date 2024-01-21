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وجه الشر.. نتنياهو يعطل دولاب الحلول بعصا تطرفه

1/21/2024 2:24:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد سمور الرنتيسي عمان - "وجه الشر" أحد أحدث الأوصاف التي أطلقت على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهو الوصف الذي تصدر لافتات رفعها متظاهرون صهاينة قبل يومين، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تغطيتها للحدث، فيما يعكس الوصف من جهة أخرى، مدى العقبة التي بات يشكلها ابن اليمين المتطرف في وجه مساعي التوصل إلى حلول بشأن العدوان على غزة، ومستقبل العلاقة مع الفلسطينيين والمنطقة.
المتظاهرون الذين طالبوا كذلك بإجراء انتخابات مبكرة والإطاحة بنتنياهو، بالإضافة إلى المطالبة بإعادة الأسرى من غزة، يعبرون في ذلك بشكل أو بآخر، عن رغبة عالمية بالتخلص من نتنياهو المتعنت، والذهاب باتجاه بديل قادر على التعامل بمرونة وواقعية مع ملفات شائكة ومعقدة.
وفيما يدفع العالم، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأميركية، باتجاه إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء العدوان على غزة، عبر نتنياهو عن رفضه ذلك، في خطوة تعكس إصراره على تبني سياسات تأزيمية، في وقت تتعمق فيه الخلافات في صناعة القرار الصهيوني، وكذلك مع الولايات المتحدة.
والأمر، وفق ما تنقل صحيفة التايمز البريطانية عن مسؤول أمني صهيوني، بات أكثر سخونة، قائلا إن "حكومة الحرب الإسرائيلية توشك أن تنهار، وإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متردد ويضيع الوقت".
الصحيفة لفتت إلى أن حكومة الحرب، تواجه أسئلة عديدة بشأن الاستمرار في الحرب على غزة، أو الموافقة على وقف لإطلاق النار يسمح بإطلاق سراح 136 محتجزا صهيونيا ما يزالون في القطاع، مؤكدة أن "الخلافات بشأن هذه القضايا، إضافة إلى تحديات أخرى تتعلق بمن سيحكم غزة بعد نهاية الحرب، باتت تمزق حكومة الحرب الإسرائيلية".
ومن وجهة نظر الباحث والمحلل الإستراتيجي عامر السبايلة، "فإن نتنياهو غير معني بتقديم أي نوع من أنواع التنازلات فيما يتعلق بأي حلول سياسية، على اعتبار أنه اليوم في حالة حرب وخياراته أمنية، وبالتالي ينظر إلى الحديث عن حلول سياسية أو تنازلات بوصفها إضعافا لموقفه".
وأضاف السبايلة لـ"الغد": "من الطبيعي أن يحاول نتنياهو المماطلة، وأن يمد في الأزمة، خصوصا أن كل يوم بمر يُضعف قدرة الإدارة الأميركية على فرض حلول عليه، كونها تقترب من نهاية عمرها في البيت الأبيض".
وقال: "بالنسبة لنتنياهو، فإن توسيع المواجهات في الإقليم يعطيه مساحة أوسع في الدوران بالملف الأمني، وقد ينقل الأمر لاحقا إلى تنازلات في الملف الإنساني لا السياسي".
من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة اليرموك، د. محمد خير الجروان، إن "الدعم الدولي المفتوح الذي حصل عليه نتنياهو، إلى جانب تحالفه مع اليمين المتطرف في إطار حكومة الحرب التي شكلها بعد عملية حماس، كان لهما الدور الأكبر في طريقة رده وإدارته للعمليات العسكرية الهمجية في القطاع، فما وحد حكومته ومجلسه العسكري، هو عدم وجود أي أفق للسلام مع الفلسطينيين وتمسكه بالحل العسكري، واستحالة وجود دولة فلسطينية لقناعتهم أن أمن إسرائيل لا يتحقق بوجود هذه الدولة".
ووفق ما ذكر الجروان لـ"الغد"، فإن "حلول التهجير القسري ومن ثم الطوعي والقضاء على حماس، وطبيعة العمليات العسكرية التي عكست جرائم إبادة ضد المدنيين، وفشله في تحقيق أي اهداف ملموسة على الأرض، جعلت من وجوده بحد ذاته عقبة أمام أي طريق سياسي لحل الأزمة، لذلك إلى اليوم يتمسك نتنياهو برفض أي وجود لدولة فلسطينية أو أي مفاوضات قد تفضي إلى وجودها".
وأضاف أن ذلك يحدث "بالرغم من تعارض هذا مع آراء ودعوات الكثير من حلفائه في الإدارة الأميركية أو الدول الأوروبية التي ترمي إلى ضرورة إيجاد خط دبلوماسي يحقق بعض أهداف إسرائيل في القضاء على حماس، ويؤسس لإدارة السلطة الفلسطينية للقطاع، واستكمال مشاريع السلام مع الدول العربية، خاصة المملكة العربية السعودية".
وفي إطار الأزمة الداخلية سياسيا واقتصاديا وأمنيا التي تضرب الاحتلال، وزيادة الاستقطابات والخلافات بين المؤسسات السياسية والأمنية وانقسام الشارع الصهيوني، يرى الجروان، أن "نتنياهو يدرك أن أي خطوة تكون في مصلحة حماس في الحرب على غزة، خاصة ملف الأسرى هو بمثابة مسمار في نعش مسيرته ومستقبله السياسي، وهذا ما أدى إلى حالة الجمود للحرب الحالية وكافة ملفاتها، وجعل من وجود نتنياهو بحد ذاته أزمة ليس فقط للصهاينة، بل للفلسطينيين ومختلف الدول المنخرطة في هذه الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر".
وأضاف: "لذلك، من الطبيعي أن تتصاعد دعوات إجراء الانتخابات، وإيجاد حكومة جديدة قادرة على إخراج الكيان وحلفائه من عنق الزجاجة، وقادرة على إدارة مرحلة ما بعد الحرب، ليس فيما يتعلق بالقطاع فقط، وإنما بترميم صورة الاحتلال إقليميا ودوليا، وفي إطار المنظمات الدولية خاصة محكمة العدل الدولية، وتبعات اتخاذ قرار يدين إسرائيل بجرائم الإبادة الجماعية".
أما أستاذ العلوم السياسية د. بدر عارف الحديد، فيرى أن دفع نتنياهو باتجاه التأزيم في مختلف الملفات، يعبر عن استمرار ظنه بأن عملية طوفان الأقصى تعطيه فرصة ثمينة للذهاب إلى أبعد حد في سياسات القتل والتدمير، وصولا إلى رغبته في تصفية القضية الفلسطينية، وفرض واقع استسلامي يتخطى الأراضي الفلسطينية إلى دول المنطقة.
لكن نتنياهو، وفق الحديد، اصطدم بواقع مغاير تماما لطموحاته النازية، ولا يريد أن يعترف به، مؤكدا أنه يدرك أن القضاء على المقاومة أمر لن يحدث، وأن تحرير الأسرى من غزة بالقوة العسكرية، هو أمر غير ممكن أيضا.
والأبعد من ذلك، يقول الحديد لـ"الغد"، إن الوصول إلى حالة من الأمن والاستقرار للجميع، لا يمكن أن يتحقق طالما يتبنى صناع القرار في الكيان، سياسات ظالمة وقمعية بحق الفلسطينيين، ولا مفر، بكل الأحوال، من دولة فلسطينية تضمن إنصاف الفلسطينيين وتحاكي ثوابتهم الوطنية.
وأضاف، أن الضغط الدولي والأميركي تحديدا، إلى جانب ضغط الشارع الصهيوني، واتساع رقعة وحدة الخلافات بين صناع القرار، من شأنه أن يضيق الخناق على نتنياهو، متطرقا بهذا الخصوص إلى انتقادات أميركية حادة لنتنياهو بعد رفضه إقامة دولة فلسطينية، تخللها حديث أن ذلك قد يؤدي إلى تعقيد مصادقة مجلس الشيوخ على حزمة المساعدات للكيان الصهيوني.

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