إعلام عبري عن نتنياهو: كذاب ابن كذاب وحكومته تقودها رغبات صبيانية



وعلّقت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على البيان الذي أصدره مكتب نتنياهو أمس السبت، والذي جاء بعد أن أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن شخص مطلع، أنّ نتنياهو قال لبايدن إنّ "التصريحات العلنية التي أدلى بها في اليوم السابق – والتي بدا فيها نتنياهو رافضاً لفكرة إقامة دولة فلسطينية – لا تعني أنه يستبعد هذه النتيجة بالكامل"، واصفةً إياه بـ"البيان النادر".



تناقض في تصريحات نتنياهو

وأشارت إلى أنّ "مكتب رئيس الوزراء قال في بيان بعد ظهر أمس السبت إنّه "في محادثته في الليلة الماضية مع الرئيس بايدن، كرر موقفه الثابت لسنوات، والذي أعرب عنه في مؤتمر صحافي في اليوم السابق، وهو أنه بعد القضاء على حماس، يجب أن تحافظ إسرائيل على سيطرة أمنية كاملة على قطاع غزة، لضمان ألا تشكل غزة بعد الآن تهديداً لإسرائيل"، مشيرةً إلى أنّ ذلك "يتناقض مع المطالب (الأميركية) بسيادة فلسطينية".



ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإنّ الأميركيين يتحدثون عن "خطة من مرحلتين لإنهاء الحرب"، والتي ستؤدي إلى إقامة "دولة فلسطينية واتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية"، وهو ما لا تعتقد الصحيفة أنّ نتنياهو يمكنه القبول به.

وفي تفاقم للنقد الداخلي ضد حكومته، أشارت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أنّ "الحلم بسلام مع الفلسطينيين على أساس تسوية إقليمية وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل ليس أمراً ممكناً في عهد نتنياهو"، واصفةً إياه بأنه "زعيم فاشل أوصل إسرائيل والصراع إلى الحضيض الحالي".



وأضافت أنّ "فكرة وجود أي فرصة لأن يكون هذا الرجل قادراً على إصلاح ما دمره بيديه المشدودتين وسياساته المشوهة وشخصيته السيئة، هي وهم يعرّض استمرار التمسك به مستقبل إسرائيل للخطر".



إعلام إسرائيلي: نتنياهو "كذاب ابن كذاب"

وأكّدت الصحيفة أنه "لا معنى لتصديق نتنياهو إذا أعرب عن أي استعداد لمناقشة حل الدولتين"، موضحةً أنه "في هذه المرحلة، يجب أن يعرف الأميركيون أنه لا قيمة لكلام أو التزام ما من نتنياهو، فهو رجل بلا كلمة، وحتى شركاؤه الطبيعيون يسمونه كذاب ابن كذاب".



واعتبرت أنّ "على الأميركيين أن يفهموا ما أصبح واضحاً للناس في إسرائيل، الذين أصيبوا بخيبة أمل من الثقة العمياء بنتنياهو، وهو أنّ "اليوم التالي" تعبير لا يشير فقط إلى اليوم التالي للحرب، بل إلى اليوم التالي لنتنياهو".



مسار تصادمي علني مع بايدن والمجتمع الدولي

كما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن أنّ نتنياهو "حاول شرح التقارير التي تفيد بأنه لا يستبعد إقامة دولة فلسطينية في مكالمته مع الرئيس"، موضحةً أنه "في محيطه يشعرون بالرعب من احتمال أن يتحول هجوم حماس إلى حرب استقلال فلسطينية"، لا سيما مع التوقعات بأن "يزداد الضغط الدولي في هذا الشأن".



وقد برز ضغط كهذا أمس من كلام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي قال إن "رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، أمر غير مقبول". ووفقاً لغوتيريش، فإن هذا الرفض "سيطيل أمد الصراع إلى أجل غير مسمى".



وذكرت صحيفة هآرتس أنّ "نتنياهو تلوّى مراراً وتكراراً أمس السبت، في محاولة لتفسير تقرير شبكة "سي إن إن" الذي ناقض تصريحه الشديد ضد قيام دولة فلسطينية في مؤتمر صحافي سابق الخميس"، لافتةً إلى أنه "على الرغم من أن نتنياهو أصدر بيانين منفصلين أمس بهدف توضيح التقرير، إلا أنه لم ينفِ فيهما الادعاء بأنه أشار إلى بايدن بأنه لا يستبعد تماماً إمكانية حل الدولتين".



حكومة نتنياهو تُظهر عجزاً تاماً وشللاً سياسياً كاملاً

كذلك، أكّد المستشار القانوني السابق لجهاز الشاباك، إيلي بخار، في مقال أنّ "إسرائيل في وضع استراتيجي معقد، لم تشهد مثله منذ عقود، بعد 100 يوم من القتال ضد حماس لم تؤدِّ إلى انهيارها أو إعادة الأسرى"، مشككاً في أصل واقعية الأهداف العسكرية للحرب.



كما أشار بخار إلى الأوضاع المستجدة والتصعيد الاستثنائي في الضفة الغربية، ومع لبنان وسوريا "حيث يتمّ تبادل الضربات العسكرية، مما قد يؤدي إلى تصعيد خطير في أي لحظة"، وإلى الجبهة اليمنية المشتعلة في البحر الأحمر، مشدداً على أنّ "الدعم لإسرائيل في العالم في حضيض غير مسبوق"، وأنه "حتى لو نجحت إسرائيل في الساحة القانونية في لاهاي، فلا شكّ أنها تجلس الآن على المقعد العالمي للمتهمين".



واعتبر أنه "من أجل التعامل مع مثل هذا الوضع المعقد، يجب على الحكومة تقديم مخطط يتجاوز المزيد من الغارات والمزيد من الاغتيالات"، مؤكداً ضرورة "وجود مهارة دبلوماسية في أعلى مستوى، بينما تُظهر الحكومة عجزاً تاماً وشللاً سياسياً كاملاً".

وأوضح بخار أنّ حكومة نتنياهو "غير قادرة على اتخاذ أيّ قرار، لا بشأن مستقبل غزة ولا بشأن الوضع تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، والنتيجة هي أنّ الحكومة لا تقدّم أيّ مخرج من الورطة التي وقعت فيها إسرائيل".



وأكّد المستشار السابق للشاباك أنّ "أي احتلال وسيطرة مباشرين على قطاع غزة، سيؤدي إلى زيادة التماسك العسكري والمدني، وهجمات يومية، والحاجة إلى تحمل المسؤولية المدنية الكاملة عن سكان قطاع غزة"، معتبراً أنه "كابوس إذا وجدت إسرائيل نفسها فيه، وسوف يستغرق خلاصها منه سنوات".



"الرغبات الصبيانية للهروب من الواقع" تقف خلف دعوات التهجير والإبادة

وحلّل بخار أنّ "عدم القدرة على اتخاذ أي قرار سياسي يقود الحكومة وبعض الجمهور في إسرائيل، تعود إلى انسداد عقلي ووضع أهداف مستعارة من عالم الخيال"، موضحاً أنّ "الإحباط يثير رغبات صبيانية، أهمها أن الفلسطينيين سوف يختفون من أمام أعيننا، في غزة وبعد ذلك في الضفة الغربية أيضاً".



وأضاف: "هكذا يجب أن يفهم المرء التصريحات الغبية حول القنبلة الذرية والترانسفير وغير ذلك.. كلها تنبع من نفس الرغبة الطفولية في إغلاق أعيننا، للهروب من الواقع.. وهذه هي الطريقة التي يتصرف بها الأطفال، وليس حكومة ولا شعب، وكل ذلك بسبب أننا فقدنا رشدنا بعد 7 أكتوبر".



وختم بالقول إنّه "إلى جانب الحاجة الملحة لإجراء انتخابات وتغيير تركيبة هذه الحكومة الفاشلة، تحتاج إسرائيل إلى المساعدة.. ويجب على الولايات المتحدة أن تفهم أن صداقتها مع إسرائيل تتطلب منها اتخاذ خطوات من شأنها إخراجها من هذا الشلل الخطير جداً". -قسم الترجمة العبرية (الميادين)