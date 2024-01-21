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صحة غزة: ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي إلى 25105

1/21/2024 2:24:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 25 ألفا و105 قتلى و62 ألفا و681 إصابة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقالت الوزارة في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 25105 شهداء و62681 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".
وأضافت أنه في اليوم الـ 107 للحرب، "الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 178 شهيدا و293 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأضافت الوزارة أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.-(الأناضول)

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