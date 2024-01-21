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إصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس واعتقال 28 فلسطينيا

1/21/2024 2:24:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اندلعت مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في عدد من المناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة، ما أدى الى إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال والاختناق بالغاز واعتقال 28.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال شنت اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق واعتقالات طالت 28 فلسطينيا، فيما بلغ عن إصابات برصاص الاحتلال وعشرات حالات الاختناق بالغاز.
وأضاف، أن قوات الاحتلال حولت المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية التابعة لها، بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال.
وخلال المداهمات، عاثت قوات الاحتلال الخراب في عشرات المنازل في الضفة والقدس وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

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