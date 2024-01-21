إسرائيل توافق على تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية

إسرائيل توافق على تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية
التاريخ
1/21/2024 2:24:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت قناة "الجزيرة" بأن المجلس الأمني
والسياسي الإسرائيلي المصغر وافق على تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية توقعت أمس السبت، مصادقة
مجلس الوزراء (الكابينت)- خلال اجتماعه اليوم الأحد- على قرار تحويل أموال الضرائب
(المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية عن طريق النرويج، بعد اقتطاع الحصة المخصصة لقطاع
غزة.
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