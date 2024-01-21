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الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة 2659 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر

1/21/2024 2:24:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغ عدد مصابي جيش الاحتلال الإسرائيلي "المعترف بهم" 2659 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينهم 1203 منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة.

وأشار الجيش إلى إصابة 6 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مبينا أن407 ضباط وجنود ما يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة، وحالة 48 منهم خطيرة.

ولفت إلى إصابة 405 ضباط وجنود بجروح خطيرة و692 بجروح متوسطة و1562 وصفت إصابتهم بالطفيفة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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