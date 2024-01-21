الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة 2659 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بلغ عدد مصابي جيش
الاحتلال الإسرائيلي "المعترف بهم" 2659 ضابطا
وجنديا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينهم 1203 منذ بداية الهجوم البري على
قطاع غزة.
وأشار الجيش إلى إصابة
6 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مبينا أن407 ضباط وجنود ما يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة، وحالة 48
منهم خطيرة.
ولفت إلى إصابة 405
ضباط وجنود بجروح خطيرة و692 بجروح متوسطة و1562 وصفت إصابتهم بالطفيفة منذ 7
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
MENAFN21012024000072011014ID1107748380
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.