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السعودية: المنطقة تمر بوقت صعب وخطير للغاية

1/21/2024 2:24:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعرب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن قلق المملكة من تصاعد التوترات في البحر الأحمر، على خلفية عمليات جماعة أنصار الله "الحوثي" والضربات الأميركية ضد الجماعة اليمنية.

وقال وزير الخارجية السعودي، في مقابلة على شبكة "سي إن إن" الأميركية تُبث في وقت لاحق الأحد: "أعني، بالطبع أننا قلقون للغاية. أعني، كما تعلمون أننا نمر بوقت صعب وخطير للغاية في المنطقة، ولهذا السبب ندعو إلى وقف التصعيد".

وأضاف: "نحن بالطبع نؤمن بشدة بحرية الملاحة. وهذا شيء يجب حمايته. لكننا بحاجة أيضا إلى حماية أمن واستقرار المنطقة. لذلك نحن نركز بشدة على تهدئة الوضع قدر المستطاع".

وشنت الولايات المتحدة العديد من الهجمات ضد مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ الضربة الأولى التي وجهتها واشنطن بالتعاون مع لندن في 12 كانون الثاني/ يناير الحالي، بهدف ردع الجماعة التي أعلنت المصالح الأميركية والبريطانية أهدافا مشروعة لها عقب الاستهداف.

وتشهد المنطقة تصاعدا في التوترات إثر مواصلة الحوثيين استهداف مصالح الاحتلال في المنطقة على خلفية العداون الإسرائيلي على غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما تسعى الولايات المتحدة التي أعلنت الشهر الماضي عن تشكيل تحالف دولي للتعامل مع الهجمات الحوثية، إلى ردع الجماعة عن شن عملياتها في البحر الأحمر.

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